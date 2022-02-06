【殭屍校園】延續《魷魚遊戲》熱潮　《殭屍校園》登香港在內56個地區Netflix收視冠軍

▲ 新上架Netflix的韓劇《殭屍校園》開播自今，已登香港在內56個地區收視冠軍。（Netflix圖片）

新上架Netflix的韓劇《殭屍校園》開播自今，已登香港在內56個地區收視冠軍，近日亦登上美國地區收視排行榜首，達成韓國劇集的新里程碑。

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《殭屍校園》開播起已在香港、韓國、澳洲、台灣、日本、法國、加拿大、泰國、俄羅斯、越南、美國、英國等56個地區蟬聯收視排行榜首，在全球90多個國家中也排進前3位。

首播頭3天觀看時數超越《魷魚遊戲》

根據Netflix從1月24日至30日的統計數據，《殭屍校園》在上架後的3天內，觀看時數就突破1億2479萬，大大超越去年《魷魚遊戲》的紀錄，《魷魚遊戲》在剛推出3天於非英語圈國家的觀看時數為6319萬，因此媒體推測，《殭屍校園》的熱潮可能更勝《魷魚遊戲》。

Netflix韓劇在美收視 兩年升200%以上

《殭屍校園》標誌著韓國成為第一個擁有多部登頂Netflix排行的非英語劇集國家。媒體形容，《魷魚遊戲》和《殭屍校園》這兩部作品的出色表現並非突如其來，在2019至2021年這段時間，Netflix平台上的韓劇引起了越來越多觀眾的興趣，美國收視更提升了200%以上。

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責任編輯：李智美