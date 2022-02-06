【香港經濟】陳茂波：第五波疫情再沉重打擊經濟　惟外圍風險亦不容忽視

▲ 陳茂波：疫情再沉重打擊經濟 惟外圍風險亦不容忽視

第五波疫情持續擴散，政府上周宣布多項措施加強檢測防疫。財政司司長陳茂波表示，疫情對經濟再次帶來沉重的打擊，只有盡快截斷社區中的傳播鏈、以最短時間控制疫情，才能最大程度穩定及支撐經濟。

特首林鄭月娥上周預告，將進一步收緊社交距離措施，包括將更多處所納入「疫苗通行證」範圍，並計劃全民派發「快速檢測包」。

陳茂波在網誌表示，香港同時受兩種變種病毒 Omicron和Delta的侵襲，社區存在眾多隱形傳播鏈，確診宗數仍在不斷上升，疫情極為嚴峻。他續指，只有成功遏制疫情，才能最大程度穩定及支撐經濟。

陳茂波：預算案須兼顧中長期發展

面對第五波疫情，政府計劃推出不少於200億元的第6輪「防疫抗疫基金」，陳茂波表示，敲定細節後會盡快公布並向立法會尋求撥款，以針對受疫情及防疫措施影響的人士的情況，為他們提供援助以解燃眉之急。

至於將在月底公布的新一份《財政預算案》，陳茂波指，在應對中短期狀況的同時，也須兼顧中長期發展的部署，疫情對香港刻下的經濟固然構成巨大挑戰，但外圍環境的風險卻也不容忽視。

他續指，今年來，國際政經大形勢仍然複雜多變，各地的供應瓶頸持續，加上能源和大宗商品價格的上漲壓力，除了影響環球經濟增長前景外，或會令一些主要經濟體的通脹持續高企，為各主要央行收緊貨幣政策的部署增添不確定性，並增加環球金融市場和資金流向出現波動的風險。中美關係和國際地緣政治局勢的發展也須繼續留意。以上種種變數，他強調需保留一定的財政實力，以捍衛香港的金融體系的安全和穩定。

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