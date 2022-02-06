  • 16°C
香港時間 : 2022206日 (日) 19:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港經濟】陳茂波：第五波疫情再沉重打擊經濟　惟外圍風險亦不容忽視

宏觀解讀 19:01 2022/02/06

分享：

陳茂波：疫情再沉重打擊經濟　惟外圍風險亦不容忽視

第五波疫情持續擴散，政府上周宣布多項措施加強檢測防疫。財政司司長陳茂波表示，疫情對經濟再次帶來沉重的打擊，只有盡快截斷社區中的傳播鏈、以最短時間控制疫情，才能最大程度穩定及支撐經濟。

特首林鄭月娥上周預告，將進一步收緊社交距離措施，包括將更多處所納入「疫苗通行證」範圍，並計劃全民派發「快速檢測包」。

林鄭月娥：將全民派快速檢測包、設「火眼實驗室」　預告疫苗通行證將適用於更多處所｜【下一頁】

陳茂波在網誌表示，香港同時受兩種變種病毒 Omicron和Delta的侵襲，社區存在眾多隱形傳播鏈，確診宗數仍在不斷上升，疫情極為嚴峻。他續指，只有成功遏制疫情，才能最大程度穩定及支撐經濟。

陳茂波：預算案須兼顧中長期發展

面對第五波疫情，政府計劃推出不少於200億元的第6輪「防疫抗疫基金」，陳茂波表示，敲定細節後會盡快公布並向立法會尋求撥款，以針對受疫情及防疫措施影響的人士的情況，為他們提供援助以解燃眉之急。

至於將在月底公布的新一份《財政預算案》，陳茂波指，在應對中短期狀況的同時，也須兼顧中長期發展的部署，疫情對香港刻下的經濟固然構成巨大挑戰，但外圍環境的風險卻也不容忽視。

他續指，今年來，國際政經大形勢仍然複雜多變，各地的供應瓶頸持續，加上能源和大宗商品價格的上漲壓力，除了影響環球經濟增長前景外，或會令一些主要經濟體的通脹持續高企，為各主要央行收緊貨幣政策的部署增添不確定性，並增加環球金融市場和資金流向出現波動的風險。中美關係和國際地緣政治局勢的發展也須繼續留意。以上種種變數，他強調需保留一定的財政實力，以捍衛香港的金融體系的安全和穩定。

相關文章：

【新巴城巴母企】匯達交通促政府考慮將交通納入防疫抗疫基金補貼範圍　疫情影響乘客量挫逾四成

【一周前瞻】聚焦美國1月CPI通脹數據　迪士尼、可口可樂等將公布業績

【Bitcoin】比特幣飆升重上41000美元　此前分析稱有泡沫化現象

開啟hket App，閱讀全文

強制檢測 防疫措施 疫苗 防疫抗疫基金 疫情 貨幣政策 經濟 陳茂波 香港 財政預算案

下一篇文章

【小米1810】小米傳擬在阿根廷設廠生產及開設門店
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】美新職遠超預期 道指跌21點 納指仍升1.6%
【美股收市】美新職遠超預期 道指跌21點 納指仍升1.6%
【阿里巴巴9988】阿里巴巴申請額外註冊10億股美股存託股份
【阿里巴巴9988】阿里巴巴申請額外註冊10億股美股存託股份
【英國加息】滙豐HSBC升近半成創2年高　高盛升滙豐目標價、料股息率達7厘
【英國加息】滙豐HSBC升近半成創2年高　高盛升滙豐目標價、料股息率達7厘
【SOGO母企】銅鑼灣崇光百貨現初確診個案　周六日停業消毒
【SOGO母企】銅鑼灣崇光百貨現初確診個案　周六日停業消毒
【港股ADR+夜期】阿里恐見大動作　阿里美股先跌後穩　夜期升41點（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里恐見大動作　阿里美股先跌後穩　夜期升41點（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐、恒生、中銀部分分行周一起停業　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐、恒生、中銀部分分行周一起停業　一文看清各銀行最營業安排（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款