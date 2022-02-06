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《尚氣》Awkwafina暫別Twitter 網民嘲華裔扮黑人口音

環球社會熱點 19:07 2022/02/06

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美籍華裔女演員Awkwafina憑電影《尚氣》成為首位亞裔金球獎影后，知名度及關注度也隨之急升。但網民一直批評Awkwafina屬華裔卻有著黑人口音屬文化挪用，Awkwafina日前發聲明為其口音辯解，又宣布在心理治療師建議下暫別社交媒體Twitter。

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現年33歲的Awkwafina本名林家珍（Nora Lum），於美國紐約出生。她的父親為華裔移民二代，而母親則為一名移民美國的南韓畫家。

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她本身是一名饒舌歌手，在電影《盜海豪情：8美千嬌》（Ocean's Eight）、《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）演出時也說著一口黑人口音，而被網民批評她説話的腔調屬於「blaccent」（意指非黑人說黑人英語）。

Awkwafina上周六（5日）於社交媒體發表聲明為自己平反。她表示自己並非黑人族群，但她多年來始終聆聽及努力了解黑人英文的歷史和背景。

她承認主流文化多年來一直竊取、剝削及挪用黑人文化來牟利，甚至不承認也不尊重黑人社區文化。任何犧牲別人作出嘲笑、貶低或不友善行為，都並非她的本性，自己也沒有這樣做。

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Awkwafina強調亞裔美國人仍然嘗試釐清他們在社區中的身份。她確信自己渴望在餘下的職業生涯改善社區，通過失敗、學習、承認、傾聽和同情來做到上述這一點。

她又透露自己將會聽從心理治療師的建議暫別Twitter幾年，但仍會繼續使用其他社交平台。她表示為自己做得不夠好的任何事深表歉意，並感謝影迷的愛和支持。

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責任編輯：鄭錦玲

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