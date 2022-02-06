【家居隔離】醫管局考慮未來採用家居隔離 以遙距方式支援無病徵確診者

竹篙灣檢疫中心將改作社區隔離設施，用於接收無病徵或病徵輕微的確診者。醫管局行政總裁高拔陞表示，今次疫情當中一些較年輕、沒有長期病患、已接種疫苗的人士，不需要使用醫療程序，會安排他們到竹篙灣隔離，屆時現場會有醫療站，有醫護人員提供支援，若患者需要治療等，會為他們轉院。

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他又指若疫情嚴重到例如每日有幾千宗確診個案，屆時無病徵或病徵輕微的確診者或要視乎他們是否適合，例如較年輕、沒有長期病患、已接種疫苗的人士，以及他們同住的家人，會否有長者或沒有接種疫苗的人士，而安排他們進行家居隔離。屆時醫管局會透過電話等，提供遙距支援。被問及家居隔離的標準為何，高拔陞就表示，有關標準會隨著疫情調節，目前其中一個出院條件，是要求病人已發病超過10日，但亦有已接種疫苗的人士可能只需5至6日，檢測樣本Ct值已達到標準，因此當局目前正詳細計劃。

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高拔陞又表示，目前醫療系統正面對龐大人手壓力，已經調動支援，並要調節其他醫療服務。至於醫療系統崩潰的機會方面，他說，醫管局已準備作出調節，有信心應付得到整體情況。

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記者：鄭日棱