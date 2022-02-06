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【交通安全】Tesla「幽靈煞車」個案急增 恐引致重大安全問題 美國交通局擬設立調查

理財智慧 17:57 2022/02/06

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在過去3個月，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）接獲了107宗有關特斯拉（Tesla）電動車「幽靈煞車」（Phantom Braking）的投訴，指電動車在高速行駛期間突然無預警煞車。當局正在展開調查，並表示如果數據顯示風險持續，將即時採取行動。

同場加映﹕【iM會客室】全民免疫 虎到金來

Tesla出現「幽靈煞車」的問題已持續多時，在去年10月時，其全自動駕駛軟件的一個版本已經出現過問題，當時指是由於軟件更新導致自動緊急煞車系統出問題，但之後相關投訴激增，三個月內就有一百零七宗。此前二十二個月才有三十四宗。其中一宗向國家公路交通安全管理局（NHTSA）的投訴寫道，「周圍沒有車，但我們的車突然猛煞停，導致車內物品亂飛。一家三口嚇死，要是附近有車，說不定可能會撞上。」

同場加映﹕【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

近來Tesla的安全問題一直受到外界質疑，日前才因安全帶問題發布一項召回計劃，導致817,143輛電動車被召回，這批電動車啟動後，即使司機未有繫好安全帶，亦不會發出提示聲響，或造成安全問題。沒想到現在又傳出煞車問題。

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記者：鄭日棱

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