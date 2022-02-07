【新冠肺炎】世界銀行：停課致學力下降　或造成17萬億美元損失

疫情爆發踏入第三個年頭，受到最大影響的或許是正處於學習階段的學童。據《共同社》報道，世界銀行日前公布估算數據稱，新冠危機導致全球教育系統停滯，逾16億人受到學校停課的影響，所造成的學力下降或使學生們終生得不到應有的收入。據稱損失額或高達17萬億美元，相當於全球國內生產總值（GDP）的約14%。

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世行警告稱，失去學習機會的兒童閱讀能力和計算能力下降，學習危機長期化，「有可能對兒童、家庭和世界經濟造成毀滅性影響」。要求各國增加教育支出，提高遙距教育的普及度。

該數據由世行與聯合國兒童基金（UNICEF）等共同估算，截至2020年的損失額估計為10萬億美元，因疫情長期化，其負面影響已急劇擴大。

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據分析，亞洲、非洲、中南美的中低收入國家情況已經惡化；即使在疫情前，失去教育機會陷入學習危機的兒童佔比就已達到53%，世銀警告現時失學者潛在比例或達70%。

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