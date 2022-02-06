  • 17°C
香港時間 : 2022206日 (日) 18:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英女王切蛋糕賀登基70周年 一句話令全場爆笑（多圖）

環球社會熱點 18:06 2022/02/06

分享：

英女王伊利沙伯二世上周五（4日）在桑德靈厄姆宮與婦女組織成員會面，並於席上切蛋糕慶祝登基70周年。英女王切蛋糕時再次展現幽默一面，沒有將蛋糕切到底，並開玩笑指會有其他人幫她執手尾，引起全場大笑。

英女王請家務助理 但時薪得最低工資 【下一頁】

周日（6日）為英女王登基70周年。英女王上周五與當地婦女組織成員會面，是她睽違3個月以來首次於公開活動亮相。活動尾聲有工作人員於席上放置蛋糕，提前慶祝英女王登基70周年。

主持人介紹蛋糕時，指他們將蛋糕向外方向擺放是為了方便傳媒拍攝，英女王立即表示「我無所謂」（I didn’t matter）。她又指即使蛋糕向外擺，也看得懂蛋糕上的裝飾字樣，令全場忍俊不禁。

英女王切蛋糕時將刀往中間直插，沒有切到底，笑指會有人幫自己執手尾（Somebody else can finish it off），也令全場爆笑。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

英女王出席活動時的打扮也暗藏巧思，原來她所佩戴的兩枚玫瑰胸針屬結婚禮物，藉此向亡夫菲臘親王（Prince Philip）致敬。她亦使用菲臘親王的木制拐杖，但精神看起來相當不錯。

慶英女王登基70周年 皇家鑄幣廠打頭炮推紀念幣 【下一頁】

活動主持亦向英女王介紹1953年登基時，有份構思當年其中一項紀念菜式加冕雞（Coronation Chicken）的廚師。在場賓客當日品嚐經改良過的菜式，英女王幽默地表示：

我依家行開一陣，等我返黎話我知好唔好食。（I’ll go away. You can tell me [what you think] when I come back.）

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【新加坡疫情】單日確診颷至1.3萬 大部分由快速測試發現
2022/02/05
【新加坡疫情】單日確診颷至1.3萬 大部分由快速測試發現
【新冠疫苗】美國猴子實驗指 或無需針對Omicron疫苗
今日
【新冠疫苗】美國猴子實驗指 或無需針對Omicron疫苗
加拿大渥太華數千人上街 第兩個周末反強制打針示威
今日
加拿大渥太華數千人上街 第兩個周末反強制打針示威
約翰遜內閣新人事變動 委任前脫歐大臣柏建熙為幕僚長
今日
約翰遜內閣新人事變動 委任前脫歐大臣柏建熙為幕僚長
美國指俄羅斯倘開戰 72小時可直搗烏克蘭首都基輔
今日
美國指俄羅斯倘開戰 72小時可直搗烏克蘭首都基輔

你可能感興趣

【新加坡疫情】單日確診颷至1.3萬 大部分由快速測試發現
16:20 2022/02/05
【新加坡疫情】單日確診颷至1.3萬 大部分由快速測試發現
【新冠疫苗】美國猴子實驗指 或無需針對Omicron疫苗
今日 16:03
【新冠疫苗】美國猴子實驗指 或無需針對Omicron疫苗
加拿大渥太華數千人上街 第兩個周末反強制打針示威
今日 17:44
加拿大渥太華數千人上街 第兩個周末反強制打針示威
皇室 網絡熱話 英女皇 英國 蛋糕 菲臘親王

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月06日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新加坡疫情】單日確診颷至1.3萬 大部分由快速測試發現
【新加坡疫情】單日確診颷至1.3萬 大部分由快速測試發現
多倫多大學宿舍派新年利是 華人學生拆開驚現冥鈔
多倫多大學宿舍派新年利是 華人學生拆開驚現冥鈔
【英國疫情】約翰遜據報擬停報死亡人數 與病毒共存
【英國疫情】約翰遜據報擬停報死亡人數 與病毒共存
新型冠狀肺炎全球疫情（02月06日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月06日 時間18:00）
【美國疫情】累計90萬人死亡 拜登籲盡快打疫苗
【美國疫情】累計90萬人死亡 拜登籲盡快打疫苗
【輝瑞疫苗】接種兩劑相距時間 美國考慮延長至8周
【輝瑞疫苗】接種兩劑相距時間 美國考慮延長至8周
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款