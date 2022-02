英女王切蛋糕賀登基70周年 一句話令全場爆笑（多圖）

英女王伊利沙伯二世上周五(4日)在桑德靈厄姆宮與婦女組織成員會面,並於席上切蛋糕慶祝登基70周年。英女王切蛋糕時再次展現幽默一面,沒有將蛋糕切到底,並開玩笑指會有其他人幫她執手尾,引起全場大笑。

周日(6日)為英女王登基70周年。英女王上周五與當地婦女組織成員會面,是她睽違3個月以來首次於公開活動亮相。活動尾聲有工作人員於席上放置蛋糕,提前慶祝英女王登基70周年。

主持人介紹蛋糕時,指他們將蛋糕向外方向擺放是為了方便傳媒拍攝,英女王立即表示「我無所謂」(I didn’t matter)。她又指即使蛋糕向外擺,也看得懂蛋糕上的裝飾字樣,令全場忍俊不禁。

英女王切蛋糕時將刀往中間直插,沒有切到底,笑指會有人幫自己執手尾(Somebody else can finish it off),也令全場爆笑。

英女王出席活動時的打扮也暗藏巧思,原來她所佩戴的兩枚玫瑰胸針屬結婚禮物,藉此向亡夫菲臘親王(Prince Philip)致敬。她亦使用菲臘親王的木制拐杖,但精神看起來相當不錯。

活動主持亦向英女王介紹1953年登基時,有份構思當年其中一項紀念菜式加冕雞(Coronation Chicken)的廚師。在場賓客當日品嚐經改良過的菜式,英女王幽默地表示:

我依家行開一陣,等我返黎話我知好唔好食。(I’ll go away. You can tell me [what you think] when I come back.)