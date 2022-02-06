【疫苗抗體】飲酒恐導致「白打針」？ 日本研究指喝酒影響疫苗抗體量

隨著新一輪疫情掀起，各地政府均鼓勵市民接種疫苗，而打針後的抗體量一直被人廣泛討論，近日日本長崎大學一項研究發現，相比幾乎不喝酒的人，每天喝酒的人抗體量下降機率較高。

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在該項調查中，研究人員也分析從接種第2劑起到6個月後止的體內抗體量下降主因，從中發現喝酒頻率會帶來影響。跟幾乎不喝酒的人相比，每天都喝酒的人，體內抗體量下降機率為2.34倍。隨此之外，研究人員亦發現隨著年齡提高，體內抗體量下降比例較高。

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雖然外界普遍認為Omicron變異株不易造成重症，如果完全沒接種疫苗，即使是20多歲到40多歲患者，仍有一定比率罹患肺炎，同時研究人員建議接種疫苗人士如非必要盡量避免飲酒，如果實在有必須喝酒的理由，也希望民眾能透過每週至少有一天完全不喝酒等方式適量飲酒。

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記者：鄭日棱