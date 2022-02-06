加拿大渥太華數千人上街 第兩個周末反強制打針示威

加拿大推行強制接種新冠疫苗措施引發示威，大量貨車及人群於首都渥太華街頭集結。渥太華示威已來到第二個周末，數千人重返街頭加入貨車車隊抗議活動。當局形容渥太華市中心已經遭到包圍，要求警方制定具體計劃結束示威。

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加拿大政府決定實施強制接種疫苗，大批跨境貨車司機對於不再獲豁免而感到不滿，帶頭於渥太華發起示威。

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隨著示威踏入第二個周末，已經有數千名示威者來到渥太華市中心加入抗議隊伍。渥太華警察局長斯洛利（Peter Sloly）表示，警方估計市中心約有1,000輛汽車及5,000名示威者參與。

更有兩名示威者騎馬上街，其中一人手執加拿大國旗，另一人則手執一面印有「特朗普 2024」（TRUMP 2024）及「拯救美國」（Save America）的旗幟，疑為美國前總統特朗普（Donald Trump）的支持者。

渥太華警方上周六（5日）已要求所有警員當值，以加強應對反強制接種疫苗示威活動。

警方透露自示威爆發以來已接獲超過400個求助電話，目前正調查50宗刑事案件。據悉，其中11宗涉及仇恨犯罪，當局已經落案起訴最少4人。

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部分示威者似乎更準備好長時間抗議，渥太華市中心街頭及鄰近公園可見有人放置充氣彈床、棚屋、燒烤架、成堆的糧食及燃料。

示威者更於渥太華的聯邦公園建搭建了臨時營地，該處出現一間棚屋、大堆木材和一個帳篷。

警方表示渥太華市中心仍然屬於危險地帶，當局要求所有民眾盡可能遠離示威核心地區。

渥太華警察服務委員會主席迪恩斯（Diane Deans）上周六召開緊急會議，於會上形容渥太華已經被包圍，要求警方制定具體計劃來結束示威。

迪恩斯批評各級政府執法不足，形容示威者變得更加膽大妄為，甚至恐嚇居民和不斷響咹來折磨他們，阻止居民過正常生活。

斯洛利則表示即使警方現在驅散示威活動，示威者也可能會於春天或夏天也某種形式回歸，要求增撥額外資源讓警方應對示威。

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責任編輯：鄭錦玲