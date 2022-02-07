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【亞馬遜創辦人】貝索斯出錢暫拆荷蘭百年古橋　只為新豪華巨型遊艇順利駛過

環球政經 02:32 2022/02/07

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有錢人決解問題的方式果然非一般人想像到。世界第二首富、跨國電商企業亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos），向荷蘭船廠訂製了一艘私人豪華遊艇，長127 米，非常巨型，更因此出現無法通過荷蘭鹿特丹市（Rotterdam）的康尼謝夫橋（The Koningshaven Bridge）。因此船廠向荷蘭議會要求暫時拆橋，待遊艇通過後再重建，而費用將由貝索斯「埋單」。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

鹿特丹市已確認將拆除這座145年歷史的古橋，只為讓貝索斯的超級遊艇通過。不過此舉惹來當地市民爭議，因為鋼橋歷史悠久，更是國家古蹟；在2014年至2017年期間曾停止運作，以進行翻修工程，當時官員表示不會拆除它。

法新社援引市長辦公室的指，建造貝索斯的巨船，創造了不少就業機會，他同時承諾將以目前的形式重建這座橋。項目負責人 Marcel Walravens則回應指，鹿特丹市被譽為「歐洲海上之都」（maritime capital of Europe），從經濟角度出發，是次造船活動是該市的重要支柱。

【政府工略】通訊辦招聘娛樂事務管理主任 頂薪逾7萬元 實際要做啲咩？【見下頁

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貝索斯的這艘船被稱為Y721，將是世界上同類船中最大型，傳言稱中該船擁有大量「豪華」功能，如附帶一艘帶有直升機停機坪的子遊艇。

康尼謝夫橋建造於1878年，曾於二戰時被轟炸，及後重建。

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撰文 : 陳楚琨

經濟 就業 貝索斯 荷蘭 歐洲 工程 建造 古蹟

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