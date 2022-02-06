▲ 【新股IPO】Ace Global II擬赴美上市、集資不多於5.8億元 冀與脫碳、遊戲及電商的企業合併

由Ace Global Sponsor發起的特殊目的收購公司（SPAC）Ace Global II，已向美國證交會（SEC）遞交申請，擬通過首次公開發售（IPO）集資不多於7480萬美元（約5.8億港元），冀與脫碳、遊戲及電商的企業合併。公司將主要尋求收購一家企業價值最高為10億美元（約78億港元）的中端市場範圍目標公司。

Ace Global II計劃以每單位10美元的價格發售650萬個單位，每單位包含1股普通股及二分之一份的可贖回認股權證，一份完整認股權證可購買一股普通股，認購價11.5美元。包銷商獲授45天認購權，認購最多額外97.5萬單位以供超額配發。

公司擬聚焦於提供整合的新解決方案的營運業務，為經濟體減碳作出貢獻，或使全球轉型至低碳經濟體及遊戲和電商行業。

Ace Global Sponsor首席執行官及主席為王幹文，自2014年起出任發起人、顧問或擔任美國上市SPAC的管理團隊成員。

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