【蔬菜供應危機】文錦渡貨運受阻　街市蔬菜價格即升至少2成

▲ 文錦渡的貨運受阻，有菜販反映已見影響，今晨（6日）只有少部分內地蔬菜到港，來貨量即時減少約5成。（資料圖片）

近日有跨境司機及內地人員懷疑感染新冠病毒，令文錦渡的貨運受阻，有菜販反映已見影響，今晨（6日）只有少部分內地蔬菜到港，來貨量即時減少約5成。

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市民李太表示，今早到街市打算買大白菜，未料竟已遭搶購一空，只好轉到超市買蔬菜。「本來以為是新年剛完結才有搶購情況，看新聞才知原來是貨運受阻，不過超市蔬菜價格則一樣」。

部分本地菜種類比內地菜更便宜

觀塘街市的菜檔檔主馬先生表示，今日的供應量大減，生菜、菜心由農曆新年前15元一斤，加至35元一斤，加價1倍多。

他反映，雖然價格激增，顧客卻未因此停買，反倒出現搶購潮，相信「因為蔬菜算是必需品」。馬續稱，內地菜加價下，亦有市民買本地菜，相較之下部分種類甚至比內地菜更便宜。

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豆苗售價脹幅最為明顯

另一菜檔檔主黃太表示，該店有約9成蔬菜來至內地，今日的蔬菜來貨量即時減少約5成，故調升大部分貨品售價逾2成。

她反映，波菜苗由30元升40元一斤，增幅約3成；生菜售價亦由新年前約12元兩斤，升至16一斤，加價1倍。一眾蔬菜類別中，以豆苗售價脹幅最為明顯，由過年前30元一斤，加至45元一斤，升幅達5成。

她預料，加價情況會持續數天，菜價才有望回落。近日市民大多選擇在家用膳，加上剛剛過完年商店重開，對蔬菜需求相當大，故她並不擔心生意因加價受影響。

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記者：李智美