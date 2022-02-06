【元宇宙】為防範「虛擬性騷擾」再現　Meta 推「個人界限」留安全距離

早前一名英國女子在網上撰文，講述自己在Meta的元宇宙虛擬平台Horizon Venues上遭到性騷擾的經歷，引起不少關注。有見及此，Meta推出新功能「個人界限」（Personal Boundary），虛擬角色之間可保持「社交距離」，以防止發生騷擾事件。

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一旦啟用了「個人界限」功課，虛擬角色之間會建立了將四英尺的無形屏障。該功能將自動啟用，上周五起在Horizo​​n Worlds以及Meta的虛擬活動平台Horizo​​n Venues推出。

Horizon Worlds副總裁Vivek Sharma在部落客發文指，若有人試圖進入用家的個人界限範圍內，系統會停止他們的動作，不過用戶仍能進行碰拳和擊掌等動作。

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事源於43歲的英國女子Nina Jane Patel去年12月發表文章，提到自己登入Horizon Venues後，隨即遭到數名男子言語騷擾和非禮，該些男子甚至在數分鐘內不斷截圖，記錄整個過程。Patel各傳媒透露，事件發生後，她一直飽受焦慮折磨。

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