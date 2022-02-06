【沙特阿美】全球最賺錢公司沙特阿美 欲出售500億美元股份 或到倫敦、新加坡二次上市

據外媒報道指，沙特阿拉伯國營石油巨無霸沙特阿美（Saudi Aramco）擬出售500億美元（約3,900億港元）的股份，按照目前的估值，佔約2.5%股份。

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報道引述知情人士指，沙特阿美的管理層正在內部討論此方案，同時亦與外界顧問磋商在利雅得（Riyadh）交易所增發新股，以及可能在倫敦、新加坡或其他地方進行二次上市。沙特阿美公司希望從最新一輪新股發行中獲得至多500億美元，該計劃由沙特王儲本·薩勒曼推動，希望年內或2023年初發行新股，然而發售500億美元的股票將是全球歷來最大的集資計劃，成事有一定難度。

知情人士補充，目前出售股權仍處於規劃階段，可能被推遲或改變。

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記者：郭秀慧