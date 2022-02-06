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約翰遜內閣新人事變動 委任前脫歐大臣柏建熙為幕僚長

環球社會熱點 16:05 2022/02/06

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英國首相約翰遜身陷派對門醜聞後，多名幕僚於同日集體請辭。約翰遜作出内閣人事變動，上周六（5日）分別委任現任內閣辦公室事務部長、前脫歐大臣柏建熙為新幕僚長，及委任前BBC記者、約翰遜擔任倫敦市長時期的顧問哈里為傳訊總監。

英國首相府大地震 約翰遜4名幕僚同日集體辭職 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）上周六宣布兩項新任命，內閣辦公室事務部長、前脫歐大臣柏建熙（Stephen Barclay）將同時兼任新幕僚長。約翰遜表示新團隊成員有助加強其管治能力、改善首相府運作、加強內閣與後座議員作用、加快實現讓國家變得更好的使命。

柏建熙新職責包括監察及合併內閣辦公室與即將改組的首相辦公室，以及向後座保守黨議員保證政府將重返約翰遜所提倡的小政府保守主義。

英國4位保守黨議員加入 向約翰遜發起不信任動議 【下一頁】

首相府消息人士指，約翰遜任命柏建熙兼任幕僚長是希望說服後座議員支持約翰遜施政，避免發起不信任動議。約翰遜同時有意利用柏建熙的影響力，來平息後座議員對4月調高國民保險供款率這項政策的不滿情緒。

柏建熙也是英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）的盟友，辛偉誠早前曾公開批評約翰遜不應攻擊工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer），約翰遜今次任命柏建熙或試圖緩和約翰遜與辛偉誠的緊張關係。

柏建熙表示，他對約翰遜任命他為幕僚長深感榮幸，期待與首相、部長及國會同事合作。

此外，約翰遜同時委任他擔任倫敦市長時的顧問、前BBC記者哈里（Guto Harri）為傳訊總監。

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責任編輯：郭麗明

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