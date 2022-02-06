【新冠疫苗】美國猴子實驗指 或無需針對Omicron疫苗

Omicron變種已於多國成為主流病毒株，多間藥廠都正研發或調整新冠疫苗配方來應對Omicron變種。但美國有科學家用猴子進行研究，發現針對Omicron變種的加強劑與普通加強劑，在預防Omicron變種方面未見明顯效果，指出或無需應用針對Omicron的疫苗。

【輝瑞疫苗】接種兩劑相距時間 美國考慮延長至8周 【下一頁】

美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）團隊安排一群已接種兩劑新冠疫苗9個月的猴子進行研究，這些分別接種傳統的Moderna加強劑及另一款針對Omicron變種的加強劑。

研究人員從多方面測試猴子的免疫反應，並安排猴子暴露於有新冠病毒的環境之中。結果發現

分別接種兩款加強劑的猴子未有明顯差別，對所有需要關注的變種（Variant of Concern）都產生顯著增加的中和抗體反應，包括Omicron變種。

NIAID疫苗研究員杜埃克（Daniel Douek）表示，研究結果是一項好消息，反映醫學專家無需再重新研究疫苗配方，來設計出一款專門針對Omicron變種的新疫苗。

他認為兩款加強劑的中和抗體反應無明顯差別，主要是因為這兩款疫苗都有交叉反應（cross-reactive）的特性，代表疫苗有能力識別出多款變種並作出抵禦。

【新冠疫苗】南非藥廠自行研發非洲首疫苗 用Moderna公開數據 【下一頁】

威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medicine）病毒專家穆爾（John Moore）指，今次Omicron研究與過往針對Beta變種的Moderna加強劑研究結果類似。他指出猴子研究的數據通常具有相當不錯的前瞻性，但認為仍需等候人類實驗數據。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲