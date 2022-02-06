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【新冠疫情】跨境司機確診新冠 文錦渡貨運受影響 菜商料供應不穩或致菜價漲

理財智慧 16:44 2022/02/06

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近日有跨境司機及內地人員懷疑感染新冠病毒，導致文錦渡貨運受阻，香港入口蔬菜批發商會會長袁昌表示，目前有70至80輛運送蔬菜的車輛滯留深圳，認為除了蔬菜外，亦會影響供應本港的鮮魚及水果。

【社區調查】基層調查指土地房屋為最急需解決問題 冀下任特首確保三年上樓【下一頁

同場加映﹕【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

袁昌表示，內地蔬菜供應佔了本港約9成市場，今次涉及食品供應問題，將會影響市民及餐飲業營運，呼籲本港與內地當局保持溝通，如果發現跨境司機受到感染便必須隔離，但若能證明無確診，希望當局盡快放行。他估計，近日的蔬菜供應不穩定，會導致菜價上升，尤其豆苗價格升幅會較為顯著。

同場加映﹕【iM會客室】全民免疫 虎到金來

而在街市方面，有菜檔檔主表示，蔬菜來貨價格貴了很多，相信要等運輸服務回復正常時菜價才會回落，但自己不敢加價太多，因為擔心招致客人不滿，又稱菜價上升感到十分無奈。

【兼職推介】WTC Marketing請展覽助理 主要協助展覽場地裝飾及貨物進出 時薪60元至90元【下一頁

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記者：鄭日棱

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