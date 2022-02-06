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東芝分拆計劃遭股東反對 傳改為一拆二

環球政經 16:29 2022/02/06

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據日媒引述消息人士報道，日本電器大廠東芝公司（TOSHIBA）原訂將公司拆分為3家公司的計劃遭股東反對，擬修訂為一拆二，有關計劃將於下周一和周二（7日及8日）的投資者會議上公布詳情。

同場加映﹕【iM會客室】全民免疫 虎到金來

同時，東芝計劃出售冷氣設備等部份業務，將以約1,000億日圓（約8.7億美元）將所持有的冷氣業務Toshiba Carrier的60%股權出售予Carrier Global Corp，並稱兩間公司已達成協議。

【大行報告】 內險復甦前景將放緩 摩通看淡平保 一舉下調目標價近4成【見下頁

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去年11月東芝宣布計畫分拆為3家公司，分別專注於基礎設施、設備和半導體記憶體業務，並預計3家公司將選擇適當時機上市，以回應股東要求公司結構更突出重點的壓力。據消息人士指，東芝目前考慮分拆為2家公司，而在一拆二的新計劃下，由於相關資產賬面價值低於總資產的五分之一，只需經董事會批准，毋須獲得三分之二股東的支持。

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記者：郭秀慧

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