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【經濟預測】發改委預計內地2022年CPI延續温和上漲 PPI或逐步回軟

股樓投資 15:58 2022/02/06

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中國發改委價格司發文指，2022年中國物價保持平穩運行具有堅實基礎，預計消費物價指數（CPI）延續溫和上漲態勢，中國工業生產出廠價格（PPI）漲幅可能逐步回落，上下游價格走勢更趨協調。

同場加映﹕【iM會客室】全民免疫 虎到金來

當局展望2022年，疫情衝擊可能逐步減弱，價格運行有望更多取決於經濟內生因素。從國際看，全球高通脹可能還將維持一段時間，但隨着主要經濟體貨幣政策轉向、供需缺口趨於收窄，國際大宗商品價格繼續大幅上漲動能不足，通脹壓力有望邊際減弱。

【騰訊 700】 騰訊遊戲公布未成年人限玩時間 春節可連玩7天【見下頁

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從國內看，中國經濟持續恢復發展，糧油肉蛋奶果蔬等重要民生商品供應充足，煤炭、油氣等基礎能源保障有力，有效應對市場價格異常波動的能力顯著增強。

同場加映﹕【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

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記者：郭秀慧

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貨幣政策 中國發改委 通脹 PPI

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