【NFT】Nike起訴二手銷售平台StockX　指控該平台未獲授權發售Nike波鞋NFT

NFT（Non-fungible token，非同質化代幣）近來蔚為風潮，不過有批評指NFT就版權管理的問題充滿漏洞，有不法者會「偷圖」當作自己作品在平台上出售。美國運動服裝品牌Nike就因此起訴二手銷售平台StockX，指控該平台出售未獲Nike授權的波鞋NFT，侵犯其品牌商標。

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據外媒報道，Nike於上周四在紐約南部地區法院提訴，指StockX並未有維護知識產權的規例，更指該平台利用Nike著名商標和商譽，公然地搭順風車 (blatantly freeriding)。

Nike在法律文件中指出：「那些未經批准的產品很可能會混淆消費者，在這些產品和Nike之間製造虛假關聯，並淡化Nike的商標。」文件又透露，迄今StockX 已售出558個Nike的NFT，但均未獲得授權。

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去年10月，Nike成為首批為虛擬商品申請商標申請的品牌之一。而StockX在1月中旬推出了首個NFT 項目——Vault，允許客戶購買和出售類似的數碼運動鞋，同時可以擁有實物權限。

StockX成立於2016年，是一家出售熱門球鞋的二手平台，在去年最新一輪融資後，其估值達到38億美元。

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