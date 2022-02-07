  • 17°C
香港時間 : 2022207日 (一) 16:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【NFT】Nike起訴二手銷售平台StockX　指控該平台未獲授權發售Nike波鞋NFT

環球政經 13:23 2022/02/07

分享：

NFT（Non-fungible token，非同質化代幣）近來蔚為風潮，不過有批評指NFT就版權管理的問題充滿漏洞，有不法者會「偷圖」當作自己作品在平台上出售。美國運動服裝品牌Nike就因此起訴二手銷售平台StockX，指控該平台出售未獲Nike授權的波鞋NFT，侵犯其品牌商標。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

據外媒報道，Nike於上周四在紐約南部地區法院提訴，指StockX並未有維護知識產權的規例，更指該平台利用Nike著名商標和商譽，公然地搭順風車 (blatantly freeriding)。

Nike在法律文件中指出：「那些未經批准的產品很可能會混淆消費者，在這些產品和Nike之間製造虛假關聯，並淡化Nike的商標。」文件又透露，迄今StockX 已售出558個Nike的NFT，但均未獲得授權。

【政府工略】通訊辦招聘娛樂事務管理主任 頂薪逾7萬元 實際要做啲咩？【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

去年10月，Nike成為首批為虛擬商品申請商標申請的品牌之一。而StockX在1月中旬推出了首個NFT 項目——Vault，允許客戶購買和出售類似的數碼運動鞋，同時可以擁有實物權限。

StockX成立於2016年，是一家出售熱門球鞋的二手平台，在去年最新一輪融資後，其估值達到38億美元。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

NFT 知識產權 Nike 產品 運動 商品 經濟 銷售 運動 品牌

上一篇文章

【新冠肺炎】世界銀行：停課致學力下降　或造成17萬億美元損失

下一篇文章

【iMoney GIFTaway】送尚護健口健樂Oralmedic清新口氣珠 - 果味薄荷 (6粒裝)*5盒（總值$175）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iM人物專訪】湯文亮︰恒指劍指28000 睇好滙豐、創科、港交所
【iM人物專訪】湯文亮︰恒指劍指28000 睇好滙豐、創科、港交所
【二手樓價】珀麗灣再錄低價成交　兩房呎價10615　創一年新低
【二手樓價】珀麗灣再錄低價成交　兩房呎價10615　創一年新低
【理財個案】37歲爸爸年紀輕輕身家已逾1800萬元 有足夠條件達到財務自由嗎?
【理財個案】37歲爸爸年紀輕輕身家已逾1800萬元 有足夠條件達到財務自由嗎?
【NFT】打工時薪從未超過15美元　攝影師靠NFT賣相年賺逾10萬美元
【NFT】打工時薪從未超過15美元　攝影師靠NFT賣相年賺逾10萬美元
【北京冬奧】冬奧吉祥物「冰墩墩」成搶手貨 5千個「冰墩墩」公仔僅15分鐘搶光
【北京冬奧】冬奧吉祥物「冰墩墩」成搶手貨 5千個「冰墩墩」公仔僅15分鐘搶光
大熱電視劇鏡仔Lokman演「星之子」獲激讚 現實中「星之子」陳易希創業有聲有色 憑科研早已成坐擁億元身家富翁
大熱電視劇鏡仔Lokman演「星之子」獲激讚 現實中「星之子」陳易希創業有聲有色 憑科研早已成坐擁億元身家富翁
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款