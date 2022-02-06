美國指俄羅斯倘開戰 72小時可直搗烏克蘭首都基輔

美媒引述消息人士指，俄羅斯已經部署全面入侵烏克蘭所需的7成兵力，俄烏局勢或一觸即發。美軍據報更向國會議員透露俄羅斯倘決意開戰，料可於72小時内直搗烏克蘭首都基輔。

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美媒《霍士新聞》引述多名美國國會消息人士指，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）在上周三（2日）至上周四（3日）的閉門會議上，提及上述消息。

米利指如果俄羅斯展開全面入侵烏克蘭的行動，基輔72小時内就會淪陷。烏克蘭更恐怕會折損1.5萬軍力，而俄方則會有4,000軍人死亡。

數名國會議員在會上提出憂慮，擔心拜登（Joe Biden）沒有即時作出反應向烏克蘭提供防空及火箭發射系統等關鍵軍事援助，抵禦俄羅斯入侵。

政府官員則提出，美方如向烏克蘭提供大量軍事援助，或會成為俄方興兵入侵烏克蘭的理由。

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另外，俄方據報於烏克蘭邊境一帶部署了超過10萬士兵。路透社引述兩名匿名美方官員消息指，美方情報顯示俄羅斯已集結了全面入侵烏克蘭所需的7成軍力。

美方未能確定俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）是否決定入侵烏克蘭，強調仍有可能從外交渠道化解俄烏危機。

不過俄烏一帶料由本月中開始，地面會結冰及變得更堅硬，上述天氣因素將有利俄方運輸更多重型設備至當地。

美方估計俄羅斯入侵烏克蘭或使多達5萬平民喪生，並會有數百萬人逃離引發歐洲難民危機。

美國據報正為俄烏一旦開戰引發的難民危機做準備，假設烏克蘭國民將逃往歐洲其他地區，歐洲盟國也正在討論住屋和移民流動的問題。

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責任編輯：鄭錦玲