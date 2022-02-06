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【NASA】國際太空站將於2031年除役墜海 NASA預計每年能節省13億美元

理財智慧 21:10 2022/02/06

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美國航太總署（NASA）近日發布國際太空站的未來計畫，證實國際太空站將繼續運作至2030年底，然後墜入太平洋最偏遠地點名為尼莫點（Point Nemo）的海中太空墳場。

【NFT】Nike起訴二手銷售平台StockX　指控該平台未獲授權發售Nike波鞋NFT【下一頁

同場加映﹕【iM會客室】全民免疫 虎到金來

NASA指太空站目前結構健全，至少可維持到2030年計畫結束，並預期將在2025年至少選擇一個獲得認證的商業太空站，以承接之後太空任務的太空人，NASA預計以購買商業營運太空平台空間與使時間以繼續未來的太空研究研究的模式，可以每年節省13億美元，並將資金用於其他探索太空項目，如登月計畫以及火星計劃等。

同場加映﹕【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

據悉，在2030年底最後一名太空人離開後，太空站將改為遠端執行最後階段，並於2031年脫軌墜落地球的尼莫點，尼莫點位於紐西蘭和智利海岸之間，距離最近陸地約2,670公里，NASA形容其為距離人類文明最遠的地方。

【北京冬奧】冬奧吉祥物「冰墩墩」成搶手貨 5千個「冰墩墩」公仔僅15分鐘搶光【下一頁

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記者：鄭日棱

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