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【疫情影響】新巴城巴客量跌四成 促將公共交通營辦商納抗疫基金

理財智慧 15:40 2022/02/06

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第五波新冠肺炎疫情持續擴散，政府早前宣布將擴大社交距離限制措施，並預告推出200億元的第六輪防疫抗疫基金，經營新巴及城巴的匯達交通促請政府將公共交通營辦商納入基金的資助範圍內，如在這段非常時期補貼員工的薪金。

同場加映﹕【iM會客室】全民免疫 虎到金來

匯達交通發言人表示，第五波疫情下，城巴新巴乘客量因此大幅下降超過40%，而整個公共交通業亦錄得逾30%的跌幅，在第5波疫情下社交距離限制生效前，公司每月已錄得約2,500萬元的虧損。新措拖生效後，財務狀況再急速惡化，並預期收入跌勢會加劇，而且公務員在家工作安排亦將令乘客量急降及虧損擴大，形容財務狀況「已缺乏可持續性」。

【內地餐飲股】 高盛全面下調餐飲股目標價 列九毛九為行業首選【見下頁

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發言人指，現時有逾5,000名員工，首要目標是維持前綫員工的職位及薪金，但「最近的疫情將令維持此目標變得更為艱難」，因此促請政府能為公共交通營辦商提供合理援助，如在這段非常時期補貼員工的薪金，並指公司前綫同事過去兩年一直努力不懈、堅守崗位，為市民提供重要的公共服務，相信他們對社會的付出亦值得認同、讚賞，及現時所需要的財務支援。

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記者：郭秀慧

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防疫抗疫基金 疫情 補貼 城巴 新巴 在家工作

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