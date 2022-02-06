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【社區調查】基層調查指土地房屋為最急需解決問題 冀下任特首確保三年上樓

理財智慧 14:53 2022/02/06

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行政長官選舉下月27日舉行，近日社區組織協會進行了一項調查，調查顯示基層家庭認為土地房屋是本港最急需解決的問題，期望下任特首可做到輪候3年上樓。

【阿里巴巴9988】阿里申請額外註冊 10億股美國存託股份【下一頁

同場加映﹕【iM會客室】全民免疫 虎到金來

社區組織協會在是次調查中以網上問卷訪問了519個基層家庭，了解他們疫情下情況、對現行政策及未來特首期望。調查發現第五波疫情下，受訪者中三成人失業，過半數開工不足，但近98%人無受惠第五輪防疫抗疫基金，促請政府設失業援助金。

同場加映﹕【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

調查又指出，以十分為滿分，政府在施政方面，土地及房屋項目獲最低分，得4分，亦是最多人認為需優先解決的問題。協會希望下屆政府可每年興建3.5萬個公屋單位，確保3年可上樓，並增加綜援、職津等金額。

【兼職推介】WTC Marketing請展覽助理 主要協助展覽場地裝飾及貨物進出 時薪60元至90元【下一頁

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記者：鄭日棱

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