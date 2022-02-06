【一周前瞻】聚焦美國1月CPI通脹數據　迪士尼、可口可樂等將公布業績

市場聚焦周四（10日）公布的美國通脹數據，市場普遍預期，美1月消費者物價指數（CPI）按年升7.2%再創新高，核心CPI年增幅亦可能擴大至5.9%，加劇聯儲局加息壓力。

周四當日，2022年FOMC票委、美國克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）將就美國經濟和貨幣政策前景發表講話。

同日值得關注的還有首領失業救濟金數據，上周五「非農」就業人口增加46.7萬人，遠超市場預期。中信證券報告指，預計已基本達到最大就業水平，工資增幅創新高，進一步提升通脹風險，多重因素增添聯儲局緊縮壓力，因此，維持聯儲局3月首次加息的預測，年內加息次數最少3次，次數取決後續通脹水平。

美股業績期進入尾聲，未來一周公布業績的公司包括輝瑞（美：PFE）、Peloton（美：PTON）、Uber（美：UBER）、迪士尼（美：DIS）、可口可樂（美：KO）、百事可樂（美：PEP）等。

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編輯：區嘉俊