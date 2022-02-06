【北京冬奧】冬奧吉祥物「冰墩墩」成搶手貨 5千個「冰墩墩」公仔僅15分鐘搶光

北京冬奧周五（4日）正式開幕，受熱潮影響，吉祥物「冰墩墩」頻上熱搜，北京2022官方特許商品旗艦店也迎來消費熱潮。

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多款手辦、紀念徽章等北京冬奧周邊產品在綫上官方旗艦店顯示售罄，當中「冰墩墩」備受歡迎。消息指，冬奧旗艦店的周五單日銷售額突破新高，達到近300萬元（人民幣，下同）。天貓方面透露，「冰墩墩」造型手辦在電商平台的銷售十分火爆，1小時賣出1,800件，而當日5,000個冰墩墩公仔上綫15分鐘更被一掃而光。

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在其帶動下，背後的特許生產和銷售企業有望受益，山西證券表示，預計整個冬奧周期，特許商品收入將突破25億元。公開資料顯示，目前共有29家北京冬奧會特許生產商，58家特許零售商，包括安踏體育（02020）。

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不僅綫上發售火速售罄，綫下門店更是排了幾百米長的人龍。「#如何擁有一隻專屬冰墩墩#」、「#冬奧官方店冰墩墩賣光了」等多個話題衝上微博熱搜。

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記者：郭秀慧