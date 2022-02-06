【時計寶 2033】David Webb愛股時計寶發盈警 指疫情影響收入下跌 料半年少賺80%

經營國產手錶品牌「天王錶」的時計寶（02033）發盈警，公司預計，截至去年底止半年，收入及純利分別按年大幅下降約20%及80%。董事會認為，該下降主要是由於COVID-19疫情反覆及持續出現變種病毒導致消費者情緒低迷。

同場加映﹕【iM會客室】全民免疫 虎到金來

回看時計寶去年度業績，截至去年6月30日止，持續經營業務收益19.2億元，同比增長11.1%；股東應占溢利2.6億元，同比增長183.5%；每股基本盈利12.5仙。

【大行報告】 摩通首予快手「增持」評級 並列為今年科網板塊首選股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

值得留意的是，有「股壇長毛」之稱的獨立股評人、資深投資者David Webb為時計寶的長情股東。港股在2020年4月爆發「股災」，David Webb隨即增持股份，於4月6日以每股平均價0.743元增持67.2萬股，涉資約50萬元，持股比例增至5.02%，至今維持不變。

同場加映﹕【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧