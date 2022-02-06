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【Apple】蘋果傳即將發布iPhone SE 或成最平Apple 5G手機！

理財智慧 12:58 2022/02/06

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今年Apple春季發布會預計將在3至4月舉行，今次發布會前極多產品的傳聞，包括備受期待的iPhone SE 3，或成為有史以來性價比最高的5G iPhone。

同場加映﹕【iM會客室】全民免疫 虎到金來

有外媒引述業內人士透露，蘋果公司（Apple，美﹕AAPL）將進口3款測試用手機到印度，包括型號 A2595、A2783 和 A2784，估計是即將於春季發表會亮相的iPhone SE 3。業內人士更透露Apple交向印度的文件中，iPhone的申報價值為23,000盧比（約 2,399港元 ），不過，此價位未含關稅和其他徵稅，預計iPhone SE 3的價錢應與上代相若。

【大行報告】 大摩續看好具創新藥產品綫藥企 首選呢兩隻生物科技股【見下頁

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早前已帶傳聞指，iPhone SE 3將會在外貌變化不大的前提下加入 A15 處理器以及支持5G網路，令到處理器及調解器（Modem）與 iPhone 13 系列看齊，並指機身將擁有IP67 等級防塵防水。若售價保持在3000元價位，將會成為迄今性價比最高的iPhone。

同場加映﹕【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

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記者：郭秀慧

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