【財爺網誌】陳茂波：提振經濟須短時間遏制疫情 社會要有序做最大範圍檢測

財政司司長陳茂波今日（6日）發表網誌表示，本港疫情極為嚴峻，為保護「打工仔」及中小商戶的生計，避免其進一步受挫，必須以最短的時間管控住新冠疫情，才能最大程度穩定和支撐經濟。他亦指，政府將推出的第6輪「防疫抗疫基金」，初步規模不少於200億元，敲定細節後會盡快公布並向立法會尋求撥款。

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他認為，必須動用所有可以動員的力量，全社會需要有秩序地進行最大範圍的病毒檢測，全面找出被感染的患者並提供適切的護理治療，讓社會能在風險可控、穩定安全的環境中恢復活動。而內地城市有效應對疫情的經驗給予香港信心，政府已加強多項措施，包括提升檢測能力。他呼籲市民稍作忍耐，減少出行，在家抗疫，積極呼籲親友接種疫苗。

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提到將於本月23日發表的財政預算案，他指，疫情對經濟再次帶來沉重的打擊，在應對中短期狀況的同時，也須兼顧中長期發展的部署，外圍環境的風險也不容忽視。他指出，國際政經大形勢仍然複雜多變，中美關係和國際地緣政治局勢的發展也須繼續留意，政府需要保留一定的財政實力，捍衛本港的金融體系的安全和穩定。另外，無論抗疫、維護金融體系穩定或維護發展安全及利益，都要在決策前深入思考問題本質和準確研判，綜觀全局策劃部署，做最壞的打算和最充分的準備，才能保障社會總體穩定發展。

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記者：郭秀慧