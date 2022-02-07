【阿里巴巴】阿里巴巴股價曾挫逾4%　拆解額外註冊9500億港元ADS、或涉軟銀部署配股

▲ 【阿里巴巴】拆解阿里巴巴額外註冊10億份ADS 貨值9500億元

阿里巴巴 （09988） 上周五在港交所僅發布英文通告，指已向美國證券交易委員會（SEC）申報Form F-6，註冊額外10億份ADS（美股存託股份），每份代表8股普通股。雖然註冊股份不等於即時發行股份，但阿里巴巴新註冊ADS可值9500億港元，規模龐大，市場普遍有兩種解讀，（1）阿里巴巴或股東準備配股，（2）阿里巴巴於美國流通股份不足，須再註冊10億份ADS。

通告意向未明，阿里巴巴周一早段股價最多跌4.6%，低見114.8元，最新仍跌3.6%，報116.1元，成交31億元，為表現最差藍籌。

市場正為這個簡短的通告沸騰起來，資料或同時透露出真正的答案，因為阿里巴巴歷來只曾遞交過3份Form F-6通告，第一次是2014年8月28日，正值阿里巴巴美國上市前；第二次是2019年5月18日，正值阿里巴巴回港第二次上市前，均是關於增發股份；第三次是今次，2022年2月4日。

另有分析指，部份原因是方便讓普通股換回做ADS，方便阿里巴巴股東在美股市場配股散貨。

花旗發表報告指，ADS並不等同公司普通股，而是方便於美股市場交易的形式，令ADS持有者可向託管商兌換普通股，而阿里巴巴每份ADS相當於8股普通股。花旗料，阿里巴巴額外註冊股份潛在可能是主要股東軟銀集團（Softbank，日：9984）部署配股。軟銀集團持有阿里巴巴約24.8%股權，可兌成6.7億份ADS。

阿里巴巴新註冊ADS規模 相當於已發行規模27%

阿里巴巴目前發行27.1億份ADS，若真的額外發行10億份ADS，即相當於擴大後股本的27%，以美股收市價122.22美元計，貨值1222億美元，相當於9500億港元。

阿里巴第一次申報Form F-6：

2014年8月28日通告，阿里巴巴註冊20億股ADS，每份ADS代表1股普通股。截至2014年9月19日上市，阿里巴巴當時發行24.65億股ADS。

第二次申報Form F-6：

2019年5月18日通告，阿里巴巴註冊5億股ADS，每1份ADS代表1股普通股。阿里巴巴於7月30日進行股份拆細，當時發行股數由26億股，增至208.3億股。直到2019年11月15日上市，便新發行了5億股股份。

第三次申報Form F-6：

2022年2月4日通告，註冊額外發行10億份ADS，每份代表8股普通股。

阿里巴巴即將公布業績，或有Form F-6的最新消息。

（註：日期均轉為香港時間示意）

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記者：譚志偉

Form F-6資料：

美國證券法下的Form 6-F，若外國上市公司希望股票能以ADS形式在美國股市交易，便須填報Form 6-F表格，其意義是向美國證監登記ADS股票，Form F-6正文的內容包括登記的ADRs的數量和登記費用，以及與存託銀行簽署的存託協議條款以及附件（律師意見和存託協議/聲明函）。該Form F-6由存託銀行、發行人以及送達代理人共同簽署。

Form F-6和Form F-6EF基本上相同，EF表示auto-effective，即在填報時候同時自動生效，意味SEC認可ADS在其接收時即完成登記。