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【阿里巴巴】拆解阿里巴巴額外注冊10億份ADS 貨值9500億元

10:47 2022/02/06

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【阿里巴巴】拆解阿里巴巴額外注冊10億份ADS 貨值9500億元

阿里巴巴 （09988） 上周五在港交所僅發布英文通告，指已向美國證券交易委員會（SEC）申報Form F-6，註冊額外發行10億份ADS（美股存託股份），每份代表8股普通股，數字震驚投資界。市場普遍有兩種解讀，（1）阿里巴巴準備配股，（2）阿里於美國流通股份不足，要註冊返10億份ADS。市場正為這個簡短的通告沸騰起來，資料或同時透露出真正的答案，因為阿里巴巴歷來只遞交過3份Form F-6通告，第一次是2014年8月28日，正值阿里巴巴美國上市前；第二次是2019年5月18日，正值阿里巴巴回港第二次上市前，均是關於增發股份；第三次是今次，2022年2月4日，勢與未來增發股份，脫不了關係。

（注意，內文純屬分析，並非市場消息）

阿里巴巴目前發行27.1億份ADS，若真的額外發行10億份ADS，即相當於擴大後股本的27%，以美股收市價122.22美元計，貨值1222億美元，相當於9500億港元。

第一次申報Form F-6：

2014年8月28日通告，阿里巴巴註冊20億股ADS，每份ADS代表1股普通股。截至2014年9月19日上市，阿里巴巴當時發行24.65億股ADS。

第二次申報Form F-6：

2019年5月18日通告，阿里巴巴註冊5億股ADS，每1份ADS代表1股普通股。阿里巴巴於7月30日進行股份拆細，當時發行股數由26億股，增至208.3億股。直到2019年11月15日上市，便新發行了5億股股份。

第三次申報Form F-6：

2022年2月4日通告，註冊額外發行10億份ADS，每份代表8股普通股。

股權攤薄？誰人接貨？

由於阿里巴巴股價正值低潮，現時額外批出近3成街貨，導至股價攤薄，定必引起市場恐慌，值得留意的是，上兩次發行Form F-6通告，阿里股價都飛升，皆因每次均搵到適合的人接貨，第一次是美股投資者對科網股願意給予高溢價；第二是回港第二上市，中港投資者引頸以待阿里巴巴的回歸，爭相認購搶貨。

若今次真是巨額批股，會是孫正義再接貨？有個大膽的假設，會否像內房企業賣資產一樣，國資正式入場？或者從螞蟻消費金融，國資身份的中國信達 （01359） 入股大份，雖然最終無成功交易，不過都透露了監管意向的玄機，信達亦一度炒升。由於最終回歸本業，今次網購相關的國資或看高一綫，若國資入場，阿里亦必掃清陰霾。

目前軟銀孫正義持股53.9億股或24.85%，若新股份發行由單一股東持有，持股便達27%，成為大股東。

阿里巴巴即將公布業績，或有Form F-6的最新消息。

(註：日期均轉為香港時間示意)

【螞蟻整改】中國信達據報基於中國政府部門壓力　取消收購螞蟻消費金融股權

記者：譚志偉

Form F-6資料：

美國證券法下的Form 6-F，若外國上市公司希望股票能以ADS形式在美國股市交易，便須填報Form 6-F表格，其意義是向美國證監登記ADS股票，Form F-6正文的內容包括登記的ADRs的數量和登記費用，以及與存託銀行簽署的存託協議條款以及附件（律師意見和存託協議/聲明函）。該Form F-6由存託銀行、發行人以及送達代理人共同簽署。

Form F-6和Form F-6EF基本上相同，EF表示auto-effective，即在填報時候同時自動生效，意味SEC認可ADS在其接收時即完成登記。

所以市場另一分析是阿里於美國流通股份不足，要註冊返10億份ADS，由於已發行的股份，於阿里上市時已註冊，所以這說法的可能性不大。

港股 美股 阿里巴巴－SW（09988） 中國信達（01359）

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