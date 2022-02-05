【阿里巴巴9988】阿里申請額外註冊 10億股美國存託股份

阿里巴巴(09988)宣布，已向美國證券交易委員會（SEC）遞交F-6文件，申請額外註冊10億股美國存託股份(ADS)，每股存託股份等同8股普通股，每股面值為0.000003125美元。消息公布前，阿里周五收報120.4元。美股方面，阿里全日收報122.22美元，跌1%。

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另外，阿里旗下阿里健康(00241)宣布，已和阿里訂立2023年廣告服務框架協議及框架技術服務協議，至2023年3月。阿里健康預計，廣告服務及技術服務協議之總服務費分別不超過18.5億人民幣及11億人民幣。阿里健康相信，阿里提供之廣告服務及資源乃有效之營銷工具，將有助集團接觸更多客戶，推動集團及其目標商家的產品之銷售，並提升醫藥及健康相關品類零售鏈中存貨的週轉率。

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