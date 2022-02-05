  • 17°C
香港時間 : 2022205日 (六) 17:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】阿里申請額外註冊 10億股美國存託股份

股樓投資 16:48 2022/02/05

分享：

阿里巴巴(09988)宣布，已向美國證券交易委員會（SEC）遞交F-6文件，申請額外註冊10億股美國存託股份(ADS)，每股存託股份等同8股普通股，每股面值為0.000003125美元。消息公布前，阿里周五收報120.4元。美股方面，阿里全日收報122.22美元，跌1%。

【2022年部署】滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股   詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

另外，阿里旗下阿里健康(00241)宣布，已和阿里訂立2023年廣告服務框架協議及框架技術服務協議，至2023年3月。阿里健康預計，廣告服務及技術服務協議之總服務費分別不超過18.5億人民幣及11億人民幣。阿里健康相信，阿里提供之廣告服務及資源乃有效之營銷工具，將有助集團接觸更多客戶，推動集團及其目標商家的產品之銷售，並提升醫藥及健康相關品類零售鏈中存貨的週轉率。

【第五波疫情】利福旗下銅鑼灣崇光百貨 周六及日暫停營業   詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

 

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 港股

上一篇文章

【二手樓價】珀麗灣再錄低價成交　兩房呎價10615　創一年新低

下一篇文章

【二手樓價】買樓賣樓講意頭　日出康城三房888萬沽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

大熱電視劇鏡仔Lokman演「星之子」獲激讚 現實中「星之子」陳易希創業有聲有色 憑科研早已成坐擁億元身家富翁
大熱電視劇鏡仔Lokman演「星之子」獲激讚 現實中「星之子」陳易希創業有聲有色 憑科研早已成坐擁億元身家富翁
【疫情快訊】林鄭月娥：本港疫情非常嚴峻 一文看清防疫措施
【疫情快訊】林鄭月娥：本港疫情非常嚴峻 一文看清防疫措施
【有相睇】暖爸暖媽添丁急換樓　喜遇企理三房有價講　開心購入葵涌芊紅居
【有相睇】暖爸暖媽添丁急換樓　喜遇企理三房有價講　開心購入葵涌芊紅居
【2022年部署】滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股
【2022年部署】滙豐維持恒指本年目標28030點 薦買12隻價值型港股
【理財個案】37歲爸爸年紀輕輕身家已逾1800萬元 有足夠條件達到財務自由嗎?
【理財個案】37歲爸爸年紀輕輕身家已逾1800萬元 有足夠條件達到財務自由嗎?
【NFT】打工時薪從未超過15美元　攝影師靠NFT賣相年賺逾10萬美元
【NFT】打工時薪從未超過15美元　攝影師靠NFT賣相年賺逾10萬美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款