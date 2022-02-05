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【FAANMG】美科技巨企業績出爐　邊隻估值最低、前景最佳？

股市 15:34 2022/02/05

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美國六大科技股「FAANMG」業績出爐，投資者重新審視它們的前景。六大巨頭中，以Meta（Facebook，美：FB）估值最低，最新市盈率僅為17.2倍。另邊廂，亞馬遜（美：AMZN）市盈率接近50倍，為一眾科網巨企中最高，但績後股價照樣飆升超過13%，原因何在？

2021財年業績 利潤（按年變幅） 利潤率 市盈率
Facebook 393.7億美元（+35%） 33.4% 17.2倍
Google 760.3億美元（+89%） 29.5% 25.5倍
Apple 946.8億美元（+65%） 25.9% 28.6倍
Microsoft 612.7億美元（+38%） 36.5% 32.6倍
Netflix 51.2億美元（+85%） 17.2% 36.5倍
Amazon 333.6億美元（+57%） 7.1% 48.7倍

Meta元宇宙部門巨虧

Meta績後暴跌超過兩成，出現「低估值陷阱」，最大原因是其增長首次停滯不前，用戶總數出現17年來首降，且未來盈利可能會倒退。Meta押注的「元宇宙」部門Reality Labs過去一年虧損高達102億美元，而收入不到23億美元，據Meta預計，2022年經營虧損還將「顯著增加」。

不少買入科技巨頭的投資者，是希望錄取穩定盈利和回報，Meta為轉型元宇宙作出巨額投資，且成功率非百分百，難免會讓部分投資者選擇離場。

亞馬遜各業務增長可期

亞馬遜利潤率是眾巨頭中最低，這是由於它大部分收入來自於電商的自營部門。雖然上季收入及下季業績指引雙雙不及預期，但由於公司給予投資者足夠信心，各業務增長可期，股價依然大漲。

亞馬遜利潤率最高的雲業務AWS部門，上季錄取177.8億美元的收入，高過市場預期，40%的按年增速更是延續了前一季39%的強勁增速。未來AWS將進攻5G商機，為企業提供5G專網組件，通過使用量計價收費。

同時，亞馬遜首次披露其廣告收入，上季按年增長32%，至97億美元，廣告業務在美國市場上排名第三，僅次Google及Facebook。此外，亞馬遜的Prime會員再度漲價20美元，至139美元，充分展示定價權實力。

Miller Tabek策略師Maley便認為：「亞馬遜的業績走出了蘋果、微軟、Google的路，而不是選擇與Facebook類似的道路，這讓投資者更有信心重新參與風險交易。」富瑞發表報告亦指，亞馬遜在2022年下半年的業績將會很好，因成本預算能見度的提高、產能建設的放緩、高利潤的AWS和廣告業務的持續增長，予目標價4000美元。

微軟Google雲服務增速驚人

同樣受惠雲業務的還有微軟（美：MSFT）和Google（美：GOOG），前者雲服務收入增長超過32%，後者更增長超過45%。而蘋果（美：AAPL）在供應鏈壓力下，iPhone依然實現強勁銷售。

總括而言，「FAANMG」在新冠疫情中依然繼續賺取暴利，輕易賺上百億美元利潤，且能維持2至3成的利潤率，難怪持續成為長線投資之選。如摩通評論一樣，科技股已經變成「科技價值股」。

一文看清FAANMG業績：

【FB業績】Facebook活躍用戶首下跌、Meta周四開盤大跌26%

【AMZN業績】亞馬遜雲收入超預期＋投資Rivian獲厚利　股價盤後升逾14%

【MSFT業績】微軟上季多賺21%、收入指引勝預期

【GOOG業績】Google母企Alphabet宣布1拆20　上季業績超預期

【AAPL業績】蘋果上季收入增11%創新高　 庫克回應元宇宙發展：將帶前所未見產品

【NFLX業績】Netflix首季客量增長放緩

美股 Meta Google Netflix Microsoft Apple Facebook Alphabet Amazon

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