【智能語音】捷豹路虎汽車　引入亞馬遜智能語音助手Alexa

▲ 英國汽車品牌捷豹路虎（Jaguar Land Rover）日前宣布一項軟件更新，將為較新的車款提供Alexa的深度整合，超過20萬輛配備Pivi Pro 3.0或更高版本信息娛樂系統的汽車，可通過OTA以無線方式進行更新。（Jaguar Land Rover官網截圖）

早前亞馬遜（Amazon）宣布與NASA合作，將旗下智能語音助手Alexa引進太空船協助進行月球任務，日前Alexa再有新任務，但今次地點就不再是在太空，而是回到陸上。英國汽車品牌捷豹路虎（Jaguar Land Rover ）日前宣布一項軟件更新，將為較新的車款提供Alexa的深度整合，超過20萬輛配備Pivi Pro 3.0或更高版本信息娛樂系統的汽車，可通過OTA以無線方式進行更新。

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軟件更新後，捷豹路虎的Alexa毋須智能手機配合也可使用，並能夠協助司機進行免提音樂播放，導航到各種興趣點，以及其他Alexa能夠做到的主要功能，例如發出新聞和天氣報告等。此外，用家還可在家裡用Alexa的遠程技術鎖定或解鎖車門，以及為車內氣溫進行調整。

雖然是次更新可通過OTA進行，但捷豹路虎表示，「車輛必須有Pivi Pro信息娛樂系統和有效的在線套件訂閱，而且軟件必須更新到OS3.0或更高版本才能啟用Alexa。」因此現時的車輛可能需要多次更新才可達到OS3.0，而對於一些車主來說，也可能需要將車帶到零售商那裡才可進行更新。

須具有效亞馬遜賬戶 才可進行軟件更新

要啟用Alexa，除車輛軟件必須進行更新和激活外，用戶也必須有一個有效的亞馬遜賬戶。「激活Alexa需要掃描屏幕上的QR code，然後將捷豹路虎應用連接系統InControl與用戶的亞馬遜賬戶連接起來。」

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Alexa汽車國際部負責人Christian Mentz強調這次合作相當重要，「全世界的客戶每周都會與Alexa互動數十億次，使他們生活的更輕鬆、更有效率、更有樂趣。我們很高興能為捷豹路虎的客戶提供同樣令人愉悅的便捷體驗。Alexa將變得更加智能，新的功能和特性將隨著時間的推移而增加，並自動交付給他們的車輛。」

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責任編輯：陳卓賢