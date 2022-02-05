【輝瑞疫苗】接種兩劑相距時間 美國考慮延長至8周

美國衛生當局考慮更改接種輝瑞/BioNTech及Moderna兩種新冠疫苗的建議，將接種首兩劑新冠疫苗的相距時間，大幅增加逾倍至8周，以降低接種人士出現心肌炎的風險，同時增加疫苗的有效力。

美國疾控中心（CDC）官員奧利弗博士（Sara Oliver）周五（4日）表示，當局正考慮更改接種輝瑞（Pfizer）/BioNTech及Moderna疫苗的時間建議，首兩劑疫苗的接種相距時間，分別由目前的3周及4周，大幅增加至8周。

奧利弗於疫苗專家委員會上提及，延長接種的相距時間，似乎可減少出現罕有心肌炎（myocarditis）的風險。

心肌炎是mRNA疫苗的罕有副作用之一，特別是年輕男性，而輝瑞/BioNTech及Moderna疫苗均使用有關技術。

奧利弗又指，延長接種疫苗的相距時間，亦可增加疫苗的有效力。

即使CDC最終更改相關接種建議，但奧利弗表示，部分民眾仍可於短時間內接種兩劑疫苗，包括愈早接種愈好的群組。

目前美國已有2.12億人完成接種疫苗，但介乎12至39歲的民眾中，仍有3300萬人未接種疫苗，而奧利弗指他們正是心肌炎風險較高的一群。

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責任編輯：嚴智勇