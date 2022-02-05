  • 17°C
香港時間 : 2022205日 (六) 13:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【輝瑞疫苗】接種兩劑相距時間 美國考慮延長至8周

環球社會熱點 12:43 2022/02/05

分享：

美國衛生當局考慮更改接種輝瑞/BioNTech及Moderna兩種新冠疫苗的建議，將接種首兩劑新冠疫苗的相距時間，大幅增加逾倍至8周，以降低接種人士出現心肌炎的風險，同時增加疫苗的有效力。

美國疾控中心（CDC）官員奧利弗博士（Sara Oliver）周五（4日）表示，當局正考慮更改接種輝瑞（Pfizer）/BioNTech及Moderna疫苗的時間建議，首兩劑疫苗的接種相距時間，分別由目前的3周及4周，大幅增加至8周。

奧利弗於疫苗專家委員會上提及，延長接種的相距時間，似乎可減少出現罕有心肌炎（myocarditis）的風險。

心肌炎是mRNA疫苗的罕有副作用之一，特別是年輕男性，而輝瑞/BioNTech及Moderna疫苗均使用有關技術。

奧利弗又指，延長接種疫苗的相距時間，亦可增加疫苗的有效力。

即使CDC最終更改相關接種建議，但奧利弗表示，部分民眾仍可於短時間內接種兩劑疫苗，包括愈早接種愈好的群組。

目前美國已有2.12億人完成接種疫苗，但介乎12至39歲的民眾中，仍有3300萬人未接種疫苗，而奧利弗指他們正是心肌炎風險較高的一群。

緊貼變種病毒、疫苗疫情最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：嚴智勇

開啟hket App，閱讀全文
副作用 疫情 疫苗 輝瑞 BioNTech Moderna（美：MRNA） 美國疾病管制與預防中心 美國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（02月05日 時間13:00）

下一篇文章

【美國疫情】累計90萬人死亡 拜登籲盡快打疫苗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

南韓新型「口罩」熱賣 方便免除罩飲食（多圖）
南韓新型「口罩」熱賣 方便免除罩飲食（多圖）
【英國疫情】約翰遜據報擬停報死亡人數 與病毒共存
【英國疫情】約翰遜據報擬停報死亡人數 與病毒共存
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
英國首相府大地震 約翰遜4名幕僚同日集體辭職
英國首相府大地震 約翰遜4名幕僚同日集體辭職
新型冠狀肺炎全球疫情（02月05日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月05日 時間12:00）
世衛指歐洲疫情進入最後階段 將步入長期平靜期
世衛指歐洲疫情進入最後階段 將步入長期平靜期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款