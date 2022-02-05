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【Apple】傳Apple 3月推出　低成本新款iPhone、iPad

科技 15:00 2022/02/05

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自去年10月發布最新的MacBook Pro筆記型電腦後，有傳蘋果（Apple）將於3月再有產品發布會，到時會宣布推出一款新的低成本5G iPhone和iPad，並可能推出一款新的Mac。（法新社）

自去年10月發布最新的MacBook Pro筆記型電腦後，有傳蘋果（Apple）將於3月再有產品發布會，到時會宣布推出一款新的低成本5G iPhone和iPad，並可能推出一款新的Mac。

【私隱安全】網民改裝AirTag eBay發售　或衍生更嚴重私隱問題

據《Bloomberg》報道，3月舉辦的蘋果發布會預計將是一場虛擬的現場直播發布會。蘋果目前已有一款名為iPhone SE的低價iPhone，該產品於2020年春季推出，售價為399美元（約3,100港元），而且搭載蘋果的Touch ID指紋傳感器。據悉，即將推出的更新版本機型可能採用相同設計，但就搭載更快的處理器和5G支援系統。

另外，即將推出的iPad預計將是iPad Air的更新版本。iPad Air上次更新是在2020年10月，目前售價為599美元（約4,600港元）。

【新Emoji】蘋果iOS 15.4 beta推全新Emoji　增手指愛心、以手掩面圖案（多圖）

蘋果發布會的時間預計會安排在iOS 15.4正式發布的時候，IOS 15.4目前正處於測試階段。預計它將包括數個新功能，包括在戴面罩時可使用面部識別來進行解鎖的功能，以及新的表情符號。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

責任編輯：陳卓賢

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