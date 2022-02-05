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【美國疫情】累計90萬人死亡 拜登籲盡快打疫苗

環球社會熱點 11:47 2022/02/05

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美國的新冠肺炎死亡人數累計突破90萬，與之前達到80萬死亡人數的數字相距約兩個月。過去兩個月，Omicron變種病毒肆虐全球，其高傳染性令更多美國人確診新冠肺炎，住院人數再次增加，而專家指主要是未打新冠疫苗，以及本身有其他長期性病患的人士。

路透社統計，截至周五（4日），美國最少有904,228人死於新冠肺炎，較南達科他州的人口還要多。有學者預測，美國於3月1日將會突破100萬人死於新冠肺炎。

事實上，雖然Omicron相對之前的變種新冠病毒溫和，但美國醫療系統近數周的壓力也已顯著增加。數據亦顯示，Omicron對美國年輕群組的打擊，較非洲等擁有更大比例年輕群組的國家還要大。

美國總統拜登（Joe Biden）發表聲明，再次呼籲民眾盡快接種疫苗。他指至今已有2.5億美國人已接種至少一劑疫苗，因而拯救了逾100萬美國人的生命。

美國近日的確診人數持續回落，周四（3日）有32.1萬人確診，7日平均確診人數為35.6萬。當地已接種至少一劑疫苗的人口比率為76.1%，已完成接種疫苗的人口比率則為64.2%。

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責任編輯：嚴智勇

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疫情 疫苗 新冠肺炎疫情 拜登 美國

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新型冠狀肺炎全球疫情（02月05日 時間12:00）

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