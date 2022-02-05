【職場文化】「有毒」職場文化　使員工離職機會高 10 倍

▲ 「有毒」的職場文化具有三大要素，包括：未能促進多樣性、公平和包容的工作環境、員工感到不受尊重，以及出現不道德的行為。（資料圖片）

一直以來，大眾普遍認為低薪酬是推動美國「大辭職潮」的原因。但根據麻省理工學院斯隆管理評論（MIT Sloan Management Review）的最新報告，員工選擇辭職的主因原來並非低工資，而是因為「有毒」的職場文化。該報告稱，「有毒」的職場文化使員工離辭的機會高出10.4倍。

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據該調查數據分析，「有毒」的職場文化具有三大要素，包括：未能促進多樣性、公平和包容的工作環境、員工感到不受尊重，以及出現不道德的行為。

緊隨以上三大要素，預測員工流失的其他因素還包括：工作不安全和重組（3.5%）；高水平的創新要求（3.2%）；未能認可員工的表現（2.9%）；以及對憂慮Covid-19疫情（1.8%）。在所有預測離職的可能要素項目中，低薪酬只是排在第16位，這反映企業文化比職業倦怠或低薪酬更能預測員工離職的可能。

44%人感身體疲憊 較疫情前大增38%

不過踏入新冠疫情的第三年，員工的工作倦怠程度亦躍升至歷史最高點。美國心理學會（APA）的工作與幸福調查發現，在1,501名員工中，79%人在調查前一個月經歷了與工作有關的壓力。3/5的員工說與工作有關的壓力導致他們在工作中缺乏興趣、動力和精力。36%人有認知上的疲憊，32%的人有情緒上的疲憊，當中44%的人更有身體上的疲憊，這較2019年大增38%。

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APA的報告指出，由於與疫情相關的壓力不會很快止息，減少壓力的措施應該成為僱主和立法者的首要考慮。加州大學伯克利分校心理學榮譽教授Christina Maslach表示：「隨著需求的增加，組織更需專注於為員工保持心理平衡，這在員工流失率特別高的衛生保健行業尤其重要。」

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責任編輯：陳卓賢