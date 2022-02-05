【運動耳機】Adidas推出FWD-02運動型耳機　售價1,300元

▲ FWD-02耳機內置「意識模式」（Awareness mode），允許環境聲音通過，方便用家戴著耳機進行戶外鍛煉時都保持安全。（Adidas官網截圖）

去年10月，Adisas與瑞典耳機制造商Zound合作，宣布推出三套新的無線耳機。當中本應在去年推出的FWD-02運動型耳機，終於開始在2月發售，售價170美元（約1,300港元）。

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播放時間可達6小時

FWD-02運動型耳機是專為跑步者而設的耳機，有可更換的耳尖和耳翼，還有一個力量傳感器方便用家在戴手套時都可進行控制。該耳機還通過了IPX5認證，因此可以防汗和防水。Adidas和Zound聲稱，耳機可進行播放多達6小時，而且充電盒還能提供額外19小時的電池壽命。

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充電盒內有一個網狀的頂層，Adidas表示這有助於用家在存放耳機時讓它們更快弄乾。FWD-02還內置「意識模式」（Awareness mode），允許環境聲音通過，方便用家戴著耳機進行戶外鍛煉時都保持安全。

蘋果Beats Fit Pro成最大競爭對手

據《engadget》了解，雖然FWD-02耳機價格不算昂貴，但亦將面臨激烈競爭，特別是來自蘋果的Beats Fit Pro。雖然Beats Fit Pro比FWD-02耳機貴30美元（約233港元），但由於它們具有主動降噪功能，還有蘋果的H1芯片，可以免提訪問Siri，更可以一鍵配對和其他iOS特定功能。因此相比之下，FWD-02僅以運動為賣點來說，吸引力或許稍差一點。

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責任編輯：陳卓賢