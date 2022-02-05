邊隻勞力士適合旅行用？　Explorer II力壓他牌榮登第一位

黎明（Leon）日前又再無預警發布新歌〈全身想旅行〉，今次則找來林日曦為Leon千禧金曲〈眼睛想旅行〉重新填詞，歌詞引起已兩年沒遠行的香港朋友們不少共鳴，黎天王此舉無非為港人打氣，誠意可嘉。

同樣，為自家經典不斷fine-tune的勞力士，去年推出的Explorer II最近被英國版《Weird》選為「6 of the2022 Best Travel Watches in 2022」，此枚手錶被評為「It’s simple, effective, and bomb-proof！（簡單，有效，完美防震！）」最易上手度的第一位呢！

▲ 首位是Explorer II，緊隨其後的五位，分別是Bell & Ross的 BR03-93 GMT、Breitling 的Chronomat UTC、Chopard的 L.U.C Time Traveler One Black、TAG Heuer 的GMT Autavia和Christopher Ward C63 Sealander GMT呢！（英國版《Weird》網上截圖）

《Weird》英國版指出，作為永遠整裝待發的資深旅行家，手腕上的時計裝置，最重要不是有幾複雜的機芯，而是一枚能提供多區時間顯示竟已足夠，其中GMT（兩地時間）和Worldtime（世界時間）顯示已綽綽有餘，令佩戴者看上去夠型就夠了，再從其易用度，準確度、堅固度和動力儲存等來評分！

▲ Rolex Explorer II（226570）：錶徑42毫米，配備3285型機芯，白色漆面錶面，蠔式錶殼保證，防水100米。（$73,800／圖片品牌提供）

去年Explore II再度推出，官方為它有兩大重要升級，分別是錶面上的Chromalight夜光顯示時標和配搭3285型機芯。前者大大增強此潛水錶的可出行範圍和距離，更適合要在黑暗環境工作／活動的朋友們所用。Explore II在錶殼上加置了24小時刻度外，加了一只24小時指針，以最簡明易用的手法令配戴者知道日與夜的分別！

▲ 配備獨特Chromalight夜光顯示：於指針及鐘點標記上塗有夜光物料，在日光下是白色，黑暗環境下則呈見藍色。（圖片品牌提供）

《Weird》英國版指出Explorer II與同門的GMT-Master II同樣探用勞力士自家的3285型機芯（由2018年推出），此自動上鏈機芯取得多項專利，在精準可靠、動力儲備、抗震防磁以及方便使用等方面，亦有所進一步提升。

▲ 提高發條盒的結構與擒縱系統的效率，使 3285 型機芯的動力儲備增至約 70 小時。（圖片品牌提供）

其3大專利：Chronergy擒縱系統、藍色Parachrom游絲和Paraflex緩震裝置。Chronergy擒縱系統以鎳磷製成，不受磁場干擾；藍色Parachrom游絲由官方鑄造的獨特順磁性合金製成，其抗震力更比傳統游絲高出十倍。游絲亦配備了勞力士末圈，以確保機芯在任何位置仍可保持規律運作。至於，Paraflex緩震裝置，為機芯的擺輪游絲組件配置提供更高的抗震力。

▲ 雙釦鎖上鏈錶冠具備雙重防水系統，牢固旋緊於錶殼。錶冠護肩與中層錶殼融為一體，以保護上鏈錶冠。鏡面則以藍水晶製造，不易刮損。（圖片品牌提供）

不過，此錶得到《Weird》英國版的嘉許，但於日本，其炒價卻不升反跌！據日本媒體《PowerWatch》指出，Explorer II現時價位約港幣11萬7千，相比去年12月的12萬4千，竟然價格有所回落，相對勞力士同門全線價格上升造好，似乎官方要幫幫忙加勁了！