邊隻勞力士適合旅行用？　Explorer II力壓他牌榮登第一位

黎明(Leon)日前又再無預警發布新歌〈全身想旅行〉,今次則找來林日曦為Leon千禧金曲〈眼睛想旅行〉重新填詞,歌詞引起已兩年沒遠行的香港朋友們不少共鳴,黎天王此舉無非為港人打氣,誠意可嘉。

同樣,為自家經典不斷fine-tune的勞力士,去年推出的Explorer II最近被英國版《Weird》選為「6 of the2022 Best Travel Watches in 2022」,此枚手錶被評為「It’s simple, effective, and bomb-proof!(簡單,有效,完美防震!)」最易上手度的第一位呢!

▲ 首位是Explorer II,緊隨其後的五位,分別是Bell & Ross的 BR03-93 GMT、Breitling 的Chronomat UTC、Chopard的 L.U.C Time Traveler One Black、TAG Heuer 的GMT Autavia和Christopher Ward C63 Sealander GMT呢!(英國版《Weird》網上截圖)

《Weird》英國版指出,作為永遠整裝待發的資深旅行家,手腕上的時計裝置,最重要不是有幾複雜的機芯,而是一枚能提供多區時間顯示竟已足夠,其中GMT(兩地時間)和Worldtime(世界時間)顯示已綽綽有餘,令佩戴者看上去夠型就夠了,再從其易用度,準確度、堅固度和動力儲存等來評分!

▲ Rolex Explorer II(226570):錶徑42毫米,配備3285型機芯,白色漆面錶面,蠔式錶殼保證,防水100米。($73,800/圖片品牌提供)

去年Explore II再度推出,官方為它有兩大重要升級,分別是錶面上的Chromalight夜光顯示時標和配搭3285型機芯。前者大大增強此潛水錶的可出行範圍和距離,更適合要在黑暗環境工作/活動的朋友們所用。Explore II在錶殼上加置了24小時刻度外,加了一只24小時指針,以最簡明易用的手法令配戴者知道日與夜的分別!

▲ 配備獨特Chromalight夜光顯示:於指針及鐘點標記上塗有夜光物料,在日光下是白色,黑暗環境下則呈見藍色。(圖片品牌提供)

《Weird》英國版指出Explorer II與同門的GMT-Master II同樣探用勞力士自家的3285型機芯(由2018年推出),此自動上鏈機芯取得多項專利,在精準可靠、動力儲備、抗震防磁以及方便使用等方面,亦有所進一步提升。

▲ 提高發條盒的結構與擒縱系統的效率,使 3285 型機芯的動力儲備增至約 70 小時。(圖片品牌提供)

其3大專利:Chronergy擒縱系統、藍色Parachrom游絲和Paraflex緩震裝置。Chronergy擒縱系統以鎳磷製成,不受磁場干擾;藍色Parachrom游絲由官方鑄造的獨特順磁性合金製成,其抗震力更比傳統游絲高出十倍。游絲亦配備了勞力士末圈,以確保機芯在任何位置仍可保持規律運作。至於,Paraflex緩震裝置,為機芯的擺輪游絲組件配置提供更高的抗震力。

▲ 雙釦鎖上鏈錶冠具備雙重防水系統,牢固旋緊於錶殼。錶冠護肩與中層錶殼融為一體,以保護上鏈錶冠。鏡面則以藍水晶製造,不易刮損。(圖片品牌提供)

不過,此錶得到《Weird》英國版的嘉許,但於日本,其炒價卻不升反跌!據日本媒體《PowerWatch》指出,Explorer II現時價位約港幣11萬7千,相比去年12月的12萬4千,竟然價格有所回落,相對勞力士同門全線價格上升造好,似乎官方要幫幫忙加勁了!