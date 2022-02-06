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【山地悠遊人生@iM網欄】ABaC-最差的米芝蓮三星

名人薈萃 10:00 2022/02/06

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位於巴班牙巴塞隆納的ABaC，是2018年唯一新上榜的米芝蓮三星。 主廚Jordi Cruz年輕有為，帥氣十足——創新、大膽、獨特烹飪、完美將美食提升到更高的水平、對媒體友好，這些都是西班牙傳媒對明星廚師Jordi Cruz 的描述。


我充滿期待的走進佈置幾乎完美的餐廳，招待人員先叫我坐下等待，等了20分鐘，一頓飯開始於一場廚房之旅，因為頭一道菜在廚房裡吃，如果前面的客人拖慢速度，還沒有完成參觀廚房，後面的客人就只能乾瞪眼的份。

頭一道菜在廚房裡吃，仙人掌上面的是迎賓雞尾酒，算是最驚喜的菜式。

在用餐區，正式坐下來先來一盤沙丁魚切碎的，有股魚腥味，一口吃下去居然滿口魚鱗。

海水經過實驗室提煉製造成湯，煮紅蝦。

海水經過實驗室提煉製造成湯，煮出來的蝦，失去了鮮味。
 

有一道菜是椰菜，整盤就是幾小塊清淡無味，毫無技巧的椰菜配椰菜打成的Cream。
 

其中一道菜是燉羊肚菌，我一勺放進口，有些沙石，當我問侍應到底怎麼了，他不但沒有換掉食物，而是大條道理的說羊肚菌是野生的，所以免不了有沙石。

首先，我對西班牙紅酒不太熟悉，所以一邊拍照留念，一邊通過WahtsApp跟我的西班牙朋友聊天，要點什麼酒。我叫了一瓶2012年的紅酒，侍應把酒打開，我吃到一半時才發現，侍應給我的酒是同款但年份是2014年的，當我詢問侍應時，侍應走去問經理，經理走過來，沒有道歉，確說因為2012年的已經沽罄，所以用2014年的替代，如果我沒有發現，他們就當沒發生過！價格以2012年的付費，最後他們在帳單上減掉$20歐元。

所謂的創作料理，把很多日式料理的食材及烹飪手法滲在菜式中

這道松茸，下面的牛油醬完全蓋過松茸的清香。

甜品分別是用乾冰現場表演做冰淇淋，外型不美觀，而且缺乏細膩口感。

另一道甜品是一個酸奶做的糖，太甜了，毫無味道。

事情至此，這種低級錯誤，一般的餐廳都不會發生。ABaC完全摧毁了我對米芝蓮三星餐廳的看法。服務、食物、餐酒，全部都令人大失所望。一頓$300多歐元的三星美食，不是價錢的問題，這間餐廳令我覺得浪費了在巴塞隆拿一個下午，我絕對相信帥氣主廚沒有親自打理他的餐廳，這是我兩星期西班牙美食之旅的遺憾，最差的米芝蓮三星。

所謂的創作料理，把很多日式料理的食材及中式的烹飪手法滲在菜式中，陳設漂亮，但是味道完全沒有驚喜、有兩碟甚至是難吃至吃不完。有些元素竟然重複出現了，作為米其林3星有點不應該。廚師用過多的鹽及油去做菜，完全把原材料的味道蓋過。服務中規中矩，但是侍酒師滿臉粉刺，有嚴重口氣，侍應介紹菜餚略顯敷衍。

之前看到了很多的好評，但當我真正品嘗的時候，覺得很一般。然後我在TripAdvisor寫了個點評：有好吃，但更多有失望，吃頓飯像看表演，好看不好吃，很多分子料理方式在客人面前完成，但成品慘不忍睹，大部分都缺乏味道！大概有十道菜我吞不下嚥，如果這樣的水平跟 Carme Ruscalleda Restaurant Sant Pau 或 El Caller The Can Roca齊名，是侮辱了米芝蓮3星。結果在一星期後被大量的好評蓋過了。

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

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