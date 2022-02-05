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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥旅遊業齊集抗議 望重開邊境

名人薈萃 10:00 2022/02/05

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這星期沙漠天氣不穩定，陰天、雨天、晴天。氣溫變得寒冷。

數天前更吹了一整天沙塵暴，之後又一整天下雨，步出屋外整片泥漿，冷冷的風打着面，風是冰的，看着地上的幼細變成泥漿，雙腳無奈淺踏泥漿上，一雙鞋亦變成泥漿鞋。

雖然如此，一群從事旅遊業者呼籲齊拍攝短片，要求摩洛哥政府重開國際航空。

旅遊業界齊出來發聲，望重開航空

當天沙漠正下着雨，不少駕駛旅遊車，三五成群到來，大家並沒有因下雨天而缺席，反而更加齊心，呼喊口號，希望透過媒體發放訊息，讓政府正視手停口停的旅遊工作者，不要再鎖國，讓旅客入境旅遊。

看著他們熾熱的心，所渴望只是開放邊境吧！

各持標語齊呼喊口號

各持標語齊呼喊口號

不過，摩洛哥政府又剛發文公佈二月七日恢復國際航班；但普遍不感樂觀，因為大家也知道，政府隨時改變政策而不作任何咨詢或通知。况且，就算這趟重開邊境，短時間內旅遊業艱回復昔日的熱鬧，只是大家仲有工作機會，不至於坐以待斃。

穆罕默德說，以往不少商店、餐廳等營業至零晨時分，可惜今非昔比，餐廳、商店及酒店在沒有旅客的情況，直接關門不營業，甚至有些抵不住疫情寒霜也結業了。

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：
熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。
Facebook蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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