【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】摩洛哥旅遊業行齊集抗議 望重開邊境

這星期沙漠天氣不穩定,陰天、雨天、晴天。氣溫變得寒冷。

數天前更吹了一整天沙塵暴,之後又一整天下雨,步出屋外整片泥漿,冷冷的風打着面,風是冰的,看着地上的幼細變成泥漿,雙腳無奈淺踏泥漿上,一雙鞋亦變成泥漿鞋。

雖然如此,一群從事旅遊業者呼籲齊拍攝短片,要求摩洛哥政府重開國際航空。

▲ 旅遊業界齊出來發聲,望重開航空

當天沙漠正下着雨,不少駕駛旅遊車,三五成群到來,大家並沒有因下雨天而缺席,反而更加齊心,呼喊口號,希望透過媒體發放訊息,讓政府正視手停口停的旅遊工作者,不要再鎖國,讓旅客入境旅遊。

看著他們熾熱的心,所渴望只是開放邊境吧!

▲ 各持標語齊呼喊口號

▲ 各持標語齊呼喊口號

不過,摩洛哥政府又剛發文公佈二月七日恢復國際航班;但普遍不感樂觀,因為大家也知道,政府隨時改變政策而不作任何咨詢或通知。况且,就算這趟重開邊境,短時間內旅遊業艱回復昔日的熱鬧,只是大家仲有工作機會,不至於坐以待斃。

穆罕默德說,以往不少商店、餐廳等營業至零晨時分,可惜今非昔比,餐廳、商店及酒店在沒有旅客的情況,直接關門不營業,甚至有些抵不住疫情寒霜也結業了。

作者_Apple ( 陳偉嫦)簡介:

熱愛旅遊的港女,遊遍半個地球,最後在北非摩洛哥遇上另一半,細談港女在當地的趣事。

Facebook :蘋果仔在摩洛哥慢活隨筆

