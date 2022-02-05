【90後財務自由人@iM網欄】股價不似預期 買股票的真面目

過去一段時間，有不少網友問我們，為甚麼早前一些所謂自稱專業「新世代」，「超級增長」基金經理分享的股票會高位跌50% ？

由於這些專業金融界打滾的人士，口才必定經過訓練，說服力十足。當這些新世代專家唱好某些股票的時候，不少散戶也會上當，願意高位買貨，認為公司前景無限好。為甚麼前景這樣亮麗的公司，股價可以跌一半以上？

買股票買市場預期

筆者認為投資者必定要明白買股票其實是買其他人的預期，其他人的預期會反映在股價上。股價為甚麼會升？因為人們對她的預期提升。

世界定律，物極必反。當人們對一間公司的預期去到頂點的時候，上升空間不多，但是下跌空間便會無限。一旦公司發展不似人們預期，股價便可以大幅下跌。散戶要賺到錢，必須要認清以上事實。

如果想買入倍升股的話，必定要在市場未清楚了解這隻股票，預期不是很高的時候買入，等待市場發掘到這隻股票的質素，預期便會提升，股價便會節節上升！當你明白這個原理的時候，你就會發現買爆升股票從來不是靠聽貼士，從來不是靠「人云亦云」。

不似預期股價大跌

例如，2020年10月的時候，我們大約股價30美元的時候買入富途，當時我們已經留意到她的業績高速增長，建議當時她的估值與某些成熟券商大致上一樣。當時我們便知道市場未發掘到這隻股票，對她的預期一點也不高。及後富途股價節節上升，最高峰去到180美元。當時，全香港投資者都在熱烈討論富途未來的增長前景，怎樣顛覆全世界的券商行業。結果，過分樂觀的預期得不到兌現。當市場預期大幅下調時，富途股價大幅下跌。

獨立思考理性分析

因此，散戶必須要能夠抽離市場氣氛，理性分析公司，然之後透過估值分析，了解市場現在對這隻股票的預期，看看自己的預測會否比市場預期好。再從以上角度分析值博率。希望更多散戶能夠做到以上的思維模式，所謂「新世代」專業基金經理談論股票時能夠更加中肯。

作者_Ryan（陳懷恩）簡介： 90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

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