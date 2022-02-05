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【玄人‧峰語@iM網欄】《皇極經世》寅年大勢預測(三)

名人薈萃 09:32 2022/02/05

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相信每一個香港人，最大的新年願望就是新冠疫情快些過去，一切回復正常。可惜觀乎香港爆發第五波疫情以來，情況未見受控，更遑論疫情消失。很多朋友都問我，從玄學上，可否找出新冠疫情何時完結的時間表?

早在兩期的文章，我已指出今年兩大明顯的象數: 1) 五黃入中宮，即病星入中宮本位；2)流年八字是「從殺格」。從表面象數來看，都是主動盪，因此今年疫情表現仍反覆。如果從《皇極經世》的年值卦去分析，今年的卦為「水火既濟」，此卦的特點是陰陽得位，表面去看是一支吉卦，比起上年的「山火賁」卦更加理想。然而，「既濟」卦辭中有曰：「亨小，利貞，初吉，終亂」。亨小是小事都亨通，但大事仍未成氣候，所以利於貞固(即得到小成果後要整固)。「初吉」固然是好卦，但「終亂」，即事情得小成功後，最終會出現亂局。所以，從卦辭去看，我的預測是疫情略為受控後，人們戒心少了，最後再引發另一波疫情。而此卦象套用在世局、社會、經濟及股市亦管用，反映出今年出現先成後敗之局面，所以大家不要因小吉象而心雄起來。

此外，我之所以認為今年疫情仍難以絕跡，除了因為年值卦外，原因是我們目前仍受制於十年的大運卦。《皇極經世》是相傳是古人邵康節以先天六十四卦，編織了一個龐大的歷史年表，當中分為「元、會、運、世」，它們緊緊圍繞這六十四卦及384爻的卦辭和象辭而轉動(詳細內容有機會再細談 )。簡單而言，目前以《皇極經世》的卦運運行，2014年至2023年這十年，正行「山風蠱」運卦，而這十年的世運，正受此卦所影響。「蠱」者，顧名思義，即蠱毒、蠱惑等象，這不單代表是病，也代表人心受蠱惑，所以由2014年開始，我們不難發現世界各地出現很多無名腫毒，也有不少反傳統的歪風充斥社會，這都是受這「蠱」卦所影響。由於此十年「蠱」運已行到最後兩年，因此新冠病毒問題，也預計要行完「蠱」運才可以完結。

如果將「蠱」運卦加上年值卦「既濟」配合一起去看，就會更加清楚整個大環境的藍圖，就是十年的動盪、蠱惑大運中的一個小吉流年，所以做任何事也以小成為目標，而非積極進取的年份。而事實上，配合三元九運的九運於2024年前的交運大局下，再配合2023年十年運卦的交接，大局面混沌是在所難免。綜合早兩期的分析，今年大家仍是以「穩」為主，並非是全攻型的年份。

當然，在疫情期間，有人在逆境中比之前做得更出色，但這是因應個人運勢，而且是絕少數的一群，而我用大環境的分析去建議「守」，因為不是每個人都有強勢的個人運氣。在此，我再此祝願外位讀者，今年身體健康、心想事成，吉星高照，萬事順心，好好過一個動盪中的小吉之年。

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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