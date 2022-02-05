【跟錢家學理財@iM網欄】商品投資反向選擇

投資通常是看漲就買，惟市場上有反向投資產品，卻與此相反。反向產品提供與相關指數，例如股票指數或商品期貨指數單日表現相反的投資回報。目前市面上的商品期貨反向產品中，有與原油期貨指數掛鈎的，也有與黃金期貨指數掛鈎的，為投資者參與這些商品提供另類選擇。

看淡就買 並不簡單

買入原油或黃金期貨反向產品，一般是出於看淡油價或金價。然而當油價和金價下跌時，又不一定代表投資獲利，因為反向產品與商品期貨指數掛鈎，而指數的表現是根據商品期貨合約的價格，而非商品的現貨價，兩者價格未必一致。

以金價而言，以在紐約商品交易所（COMEX）買賣的即月黃金期貨合約為例，其價格就與現貨金價存在差價，近年在市場波動時，差價約達150美元。油價方面，比較西德克薩斯中質原油（WTI）即月期貨合約價格與現貨價，兩者很多時亦存有差異，市場波動時差價更擴闊至5美元以上。

除了商品期貨合約價格與現貨價有所偏離，投資者也要留意商品期貨是極度波動的市場。在2020年4月，WTI 5月期貨合約價格曾急跌至負數，最低見過負40.32美元，觸發市場恐慌。商品期貨合約價格大起大落並不罕見，就買入商品期貨反向產品來說，如果看錯市，有關的期貨合約在短時間內大幅上升，投資者可能會損失大部分甚至是全部投資本金。

不適合散戶

槓桿及反向產品是另類的衍生產品，並不是為持有超過一天而設，故只適合一些經驗豐富及經常買賣的投資者，讓他們作短線買賣或對沖，並不適合一般散戶。另外，若該衍生產品有投資於商品期貨，就會涉及與買賣期貨有關的風險，包括期貨合約轉倉風險、風險過度集中於單一資產或期貨合約，以及可能會受到相關方就其期貨倉位施加強制性措施等。

投資反向產品之前，投資者須閱讀其銷售文件，並全面了解其特點、所投資的市場、運作和風險。如有任何疑問，就要尋求專業意見。

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