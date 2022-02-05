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【餓「新」嘗啖＠iM網】開年摘星 揉合日式元素的法國料理

名人薈萃 10:01 2022/02/05

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都說一年之計在於春，好的開始是成功的一半。

新年伊始，找家米芝蓮的星級餐廳來個美食摘星之旅，祈願大家豐衣足食，前途星光燦爛，所求願滿！

Arbor位於中環，是家Nordic Japanese Fusion餐廳，開業未夠一年已摘下米芝蓮二級星，令人生好奇，主廚是怎麼做到的？這天一試，果然配搭新穎，味道特別，以日本食材結合法式烹調技術，主打新派法國菜，細緻地呈現出食材的特質與廚師的高超技藝，無論色香味或環境氣氛皆非常到位。由於疫情期間沒有晚餐供應，我們叫的是八道菜的午餐，有魚、鮑魚、龍蝦和乳鴿等，相當美味豐足。

等待用餐期間，先送來四瓣如花盛開的漲卜卜麵包，看著就覺得充滿春天的生命力，入口鬆軟，塗上加入明太子的牛油，特別香濃出色，淡淡地散發一種若有若無的日式感。

明太子牛油配漲卜卜麵包

隨後是鯛魚壽司搭配用鯛魚頭和骨熬製而成的魚湯，魚湯花思地用螺殼盛裝，旁邊拌以薏米，感覺端出一片沙灘，甚是可愛別緻，魚湯夠濃郁，幾口喝下去，有種意猶未盡的餘韻，此時呷一口鯛魚壽司，鮮味滿溢。

鯛魚頭和骨熬製而成的魚湯濃郁美味

鯛魚壽司，看得出的新鮮

再來是用紅蔥頭、月桂葉、刁草及紅蘿蔔醃漬過的北海道鯖魚，綴以醃漬啫喱、刁草花、辣根泡泡和赤醋忌廉，擺碟美如花，感覺好春天，味道更是出色，雖然醃漬過，但仍能吃竹得出食材的新鮮味。

美如畫的北海道鯖魚

接着是由日本佐賀鮑魚、松露高湯及鮑魚肝醬巧製而成的日式茶碗蒸，鮑魚彈牙鮮甜，那件松露壽司點以鮑魚肝醬，無鮑勝有鮑，入口既有松露的香又有鮑肝的濃，風味滿滿。

日式茶碗蒸

日本佐賀鮑魚

炭燒龍蝦十分出色，配龍蝦辣椒米麴醬、發酵熱氣果、墨西哥哈瓦那辣椒、奶油南瓜及雲呢拿，濃香惹味。鮟鱇魚配白子白醬、椰菜花、百合及煙燻稻草忌廉也非常美味。

炭燒龍蝦十分出色

吃到這裏，終於上主菜，這日主菜是法國乳鴿，廚師好貼心地將身和脾分開，吃起來更加方便之餘，同時也可以一鴿兩食。掃上四川辣椒烤至微脆，配以洋蔥、黑蒜、紅桑子及紅菜頭醬汁的鴿肉呈嫩嫩的粉紅色，細嫩的口感，味道又好有層次，令人一吃難忘。燒鴿脾配以一塊薄炸皮，感覺有點像日式燒き鳥，香嫩多汁。

主菜是法國乳鴿

燒鴿脾配以一塊薄炸皮，香嫩多汁

之後是甜品，廚師特意送多兩碟，是日甜品簡直是個小型的下午茶餐。計有日本士多啤梨配白朱古力、士多啤梨乳酸雪葩、乳酪及接骨木花忌廉；日本黃豆粉及黑豆餅皮，配以由福岡醬油製成的牛油、鹹蛋黃和甜黑豆餡料，鹹甜得宜及新鮮焗製的馬德蓮蛋糕帶有日本清酒糟及青檸芳香，最後以加入巴拿馬咖啡的55%黑朱古力作結，留下甘香的餘韻。

是日甜品士多啤梨乳酸雪葩

巴拿馬咖啡的55%黑朱古力作結，留下甘香的餘韻

作者_莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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撰文 : 莎連娜（柯景惇）

欄名 : 餓「新」嘗啖

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