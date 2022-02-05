【第五波疫情】利福旗下銅鑼灣崇光百貨 周六及日暫停營業

第五波疫情下，有大型百貨公司需暫停營業。利福國際(01212)旗下銅鑼灣崇光百貨表示，因應有初步確診者近日曾於該店述職，為保障所有顧客及工作人員的健康和安全，崇光銅鑼灣店將於2月5日(周六)及6日(周日)暫停營業。公司表示，將安排專業清潔公司對全店進行消毒及進行深層清潔，並會安排所有同事進行新型冠狀病毒核酸測試。利福周五收報4.38元，上升3.5%。

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另外利福宣布，全資附屬公司 Super Expert Investments Limited與一組銀團於周五訂立融資協議。 根據融資協議，總額不超過 1 億 2,500 萬英鎊（相等於約 13 億 880 萬港元）及 為期 5 年的貸款將根據融資協議的條款及條件提供予借款人 Super Expert，為倫敦聖詹姆斯廣場 1、1A 及 2 號（1, 1A, 2 St. James’s Square）及 2 號至 6 號查爾斯二世街（2 - 6 Charles II Street）之土地及樓宇的收購費用，進行再融資。

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