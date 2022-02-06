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【裏裏外外@iM網欄】3 個動作，令你健康窈窕過春節

名人薈萃 09:29 2022/02/06

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福虎迎春，祝大家龍精虎猛丶虎虎生威！最緊要身體健康。

過年期間，特別是第5波疫情嚴重，安全為上，大家都留在家裏，少不免吃多了丶睡多了。但也要記得多做運動，因過年的糕點糖果吃多了，如果沒有適當的運動，很容易積聚脂肪，自然會出現肚腩仔，持續下去，會變成大肚腩，一發不可收拾！

今次教大家幾個簡單的伸展動作，可以幫助按摩內臟大小腸丶胃丶肝臟等，消除及預防肚腩，還可以幫助腿部修長，調整脊椎錯位等問題。

Tips 1:
坐在瑜珈墊上，打開雙腿， 伸展脊椎，身體垂直（圖1），然後吸氣，同時舉起左手，呼氣時將左手靠近左耳，並將上半身（包括腰丶胸及頸部向右邊拉，見圖2），感覺整個上半身在延伸拉扯，但下身不動，自然呼吸）停留10 秒後，左手舉高自後還原。再做右手（圖3）。左右手各做5 次。

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Tips 2:
屈曲雙腿( 圖4）跪在墊上，如果怕膝頭痛，可以用cushion 墊著，然後伸直右腳，膝頭伸直，腳踭向天（圖5）， 停留5 秒後，將腳踭轉前（圖6）及轉後（圖7），這個動作是不停地轉腳踭， 5 分鐘後將右腳還原，然後做左腳，重複以上動作5 分鐘。

    點擊圖片放大
    +2

左右腳做2 組後完成。做動作時，自然呼吸，要記住腳要伸直，感覺腳踭丶膝頭丶髖關節在轉動。（初學者可能未感覺轉動，但慢慢持之以恒，會有不一樣的體會！）持續做這動作，有助腳部氣血循環，健康腳部，減少及預防膝頭痛。如果你平時喜歡行山，這是很好的腿部熱身。

Tips 3: 
屈曲雙腳（圖8) 跪在墊上，將左膝頭放前丶右腳踭貼近屁股（圖9），盡量將身體上部份（腰丶胸丶頸及頭）轉向左邊，雙手合掌（圖10），感覺整個上半身都在扭動，將肚丶腰緊貼近大腿，將多餘脂肪消除！也可以將脊椎的錯位部份自然調整過來。

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停留10 秒後轉右腳放前（圖11、12、13），重複以上動作。左右腳做3組後完成。如熟習這扭轉動作後，建議做5 組。

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初學者如不能將雙手合掌，可以盡量將雙手放左邊（如圖14）。記得要慢慢將上身脊椎扭動，自然呼吸，輕鬆自在，量力而為，不要過度用力。

新年期間聽過很多鼓舞飛揚丶熱情高漲的歌曲，不如轉下口味，聽聽一首充滿温柔暖意的印度歌。有請Snatam Kaur ，為我們獻唱SaSo Mai Visar Na Jaa-Ee。大家細欣賞！

作者_盈望（葉麗麗）簡介：

從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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撰文 : 盈望（葉麗麗）

欄名 : 裏裏外外

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