【陽光旅途@iM網欄】疫情下旅業贏家 民宿投資還看俏

虎年開始，首先恭祝各位讀者新春大吉！虎虎生威！萬事如意！

新春期間我一般都不太喜歡外遊，覺得沒有春節的氣氛。如果真的要出行，我會選擇回國內去玩幾天，特別會選擇一些農村去感受一下當地的節日歡愉。如果去農村又或一些少數民族的村寨旅行，我都比較喜歡選擇民宿多於酒店。覺得旅遊體驗及更能體驗當地生活文化。但我發覺身邊很多朋友都對國內的民宿市場不太了解，以為只是一些平價的非正規旅館住宿，卻不知道現在已經發展成為一個高端出行的一個選項。

自從2010年當Airbnb開始流行，如韓國、日本、歐美等地，紛紛都有各種不同的民宿出現。而當時中國亦開始有一些以「共享房屋」為名的早期民宿出現。當時大多數都是有些人把身邊的家人、朋友、同事一些空置的單位在網上出租，通常都是比同區三星酒店再平一些的價錢放租。通常都以一、二線城市的中心地段為多。我當年也曾入住成都一間民宿，但最終由於環境與衞生不似預期，只勉強住了一晚就改回酒店住宿。這也是我第一次在國內接觸民宿，印象並不太好！

▲ 鳳凰古城的風味民宿

▲ 東北雪鄉的民宿

但隨後民宿市場不斷的改變，開始引入一些第三方的信任評級機構如芝麻信用等為民宿客觀評分，以取得旅客的信任；同時亦有保險公司承保民宿的相關保險，為客人提供實質的保障；特別在很多民宿都有提供地主之誼的增值服務，很多房東都會提供一些周邊旅遊或當地活動，大大提升旅客的當地體驗，加速了民宿的發展。現在的民宿，很多都非常有特色，或是古老四合院大宅以華麗裝修改建，又或是以當地不同特色主題包裝，更甚者是以大型旅遊項目重新興建。而高品質的民宿更是受廣大旅行者歡迎，除了追求裝修與環境外，獨特性與服務亦非常重要。我曾入住過很多不同類型的民宿，有豪華的複式溫泉別墅、亦有古城內的風味客棧、也有東北雪鄉的農舍，感覺都很獨特。

▲ 複式溫泉別墅

▲ 很多民宿的品質都很高

根據國內公開的資料，在2021年，國內的民宿入住率已經迅速回到疫情之前，甚至乎已經有所增長，成為整個旅遊業在疫情中的大贏家！這可能由疫情中國家推廣周邊遊及農家遊有關。現在國內民宿的業務僅佔全國標準化住宿的5%，但其他國家卻有40%的遊客會選擇民宿。在筆者看來，未來市場仍有很大的發展空間，民宿將與傳統酒店住宿並駕齊驅，對投資民宿或旅遊房產項目還看俏。

作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

更多陽光旅途@Sunny左文偉的文章請按此

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！